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Украинцы активнее понесли деньги в банки: что будет с депозитами дальше

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Стопки монет. Иллюстрация на тему депозитов в Украине
Банки накапливают деньги украинцев. Источник: Freepik

Украинцы активнее понесли деньги в банки: депозиты граждан стабильно растут, а сами финучреждения ожидают дальнейшего притока средств и роста ставок. Благодаря доверию вкладчиков банки накапливают ресурсы, однако деньги для самой системы становятся дороже, что вскоре повлияет на условия кредитования.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Об условиях банковского кредитования", опубликованные Национальным банком Украины. В исследовании 

Доходность вкладов будет расти

Главный источник ресурсов для украинских банков сегодня – это деньги обычных граждан. Вклады населения остаются стабильными, а финансовые учреждения прогнозируют, что объемы депозитов будут увеличиваться и дальше.

Чтобы удержать внимание клиентов и привлечь новые средства, банки планируют повышать процентные ставки по депозитам как для населения, так и для бизнеса. Это означает, что держать сбережения на счетах в ближайшее время станет еще выгоднее.

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Почему для банков деньги становятся "дороже"

Несмотря на приток средств, привлечение ресурсов обходится финансовым учреждениям все дороже – прежде всего из-за удорожания депозитов бизнеса. Кроме того, впервые с начала 2025 года банки ожидают роста стоимости собственного капитала, основными источниками которого остаются внутренние прибыли.

Удорожание ресурсов в сочетании с усилением валютных и кредитных рисков заставляет банки пересматривать свои подходы к выдаче займов. Что ждет заемщиков:

  • Потребительское кредитование

Для обычных граждан условия пока остаются благоприятными. Банки охотно выдают потребительские займы на покупки, увеличивают суммы и сроки кредитования и реже отказывают по заявкам.

  • Ипотека

Несмотря на низкие ставки, которые поддерживали рынок летом, к концу года банки впервые за долгое время ожидают снижения спроса на жилищные кредиты.

  • Бизнес

Для предприятий "кредитный кран" постепенно прикручивают. Требования к компаниям стали жестче, выросли ставки и требования к залогу, а уровень одобрения корпоративных заявок снизился.

По оценкам банкиров, в конце года ожидается рост всех видов рисков – прежде всего кредитного и валютного. Поэтому финучреждения и дальше будут придерживаться осторожного курса в работе с корпоративным сектором.

Как уже сообщал OBOZ.UA, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозирует, что повышение учетной ставки НБУ с 15,5% до 16% годовых не приведет к автоматическому росту доходности всех депозитов. Ведь каждый банк будет определять условия – в зависимости от собственной потребности в средствах, сроков привлечения вкладов и рыночной ситуации.

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