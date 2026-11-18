65,1% украинцев в возрасте 50-74 лет не работают и не ищут работу, а 77% из тех, кто потерял прежнее место работы, даже не пытались трудоустроиться снова. Среди главных причин – проблемы со здоровьем, физическое истощение, возрастная дискриминация и неуверенность в возможности найти работу, хотя 43% опрошенных хотели бы или не исключают продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию.

Видео дня

Соответствующие результаты показало исследование Украинского центра социальных реформ. В опросе приняли участие 3461 украинец в возрасте 50-74 лет и 120 работодателей из разных отраслей экономики.

77% украинцев 50+ после увольнения даже не ищут новую работу

Один из важнейших выводов исследования – низкий уровень безработицы среди украинцев в возрасте 50-74 лет вовсе не означает, что большинство представителей этой группы трудоустроены. Лишь 4,5% экономически активных украинцев этой возрастной категории не имеют работы. Однако 65,1% всех опрошенных экономически неактивны: они не работают и одновременно не пытаются найти работу.

Особенно показательна ситуация после потери прежнего места работы: 77% экономически неактивных респондентов не искали новую работу после увольнения или прекращения трудовой деятельности. То есть значительная часть людей после потери работы фактически уходит с рынка труда. Они не регистрируются как безработные, не отправляют резюме и не ищут вакансии, а значит, не попадают в статистику безработицы как активные соискатели работы.

Отмечается, что это создает неоднозначную картину украинского рынка труда. Формально уровень безработицы среди экономически активных людей старшего возраста может быть невысоким, но за этим показателем скрывается значительное число граждан, которые вообще не рассматривают возможность возвращения к занятости.

РЕКЛАМА

Причины такого решения разные. Для одних препятствием становится здоровье, для других – отсутствие подходящих вакансий, несоответствие зарплаты ожиданиям или убеждение, что работодатель отдаст предпочтение более молодому кандидату. В результате человек может даже не попытаться найти новое место, поскольку заранее не верит в положительный результат.

После 60 лет работает значительно меньше украинцев

Исследование также показало, что с возрастом доля работающих украинцев заметно сокращается. Если среди людей в возрасте 50-54 лет работу имеют 70%, то в возрастной группе 60-64 года этот показатель составляет лишь 34%. Для сравнения, в странах Европейского Союза ситуация лучше. Там работают 83% людей в возрасте 50-54 лет и 55% граждан в возрасте 60-64 лет.

Главные истории дня

Итак, разрыв между Украиной и ЕС увеличивается вместе с возрастом работников. Если среди людей 50-54 лет разница составляет 13 процентных пунктов, то в категории 60–64 года она уже достигает 21 пункта.

Украинский рынок труда теряет значительную часть опытных работников еще до достижения ими старшего пенсионного возраста. При этом речь не обязательно о людях, которые не хотят работать. Некоторые из них могли бы оставаться занятыми при условии более гибкого графика, надлежащего уровня оплаты и адаптации рабочих мест к физическим возможностям.

РЕКЛАМА

Почему украинцы 50+ не хотят искать новую работу

Одна из причин ухода старших работников с рынка труда – возрастные стереотипы. Люди могут сомневаться в собственной конкурентоспособности и считать, что работодатели не заинтересованы в работниках старше 50 лет. По результатам опроса, 45% респондентов сообщили о распространенности негативных стереотипов в отношении старших работников.

С дискриминационными практиками сталкивались представители разных профессиональных групп: 32% квалифицированных рабочих, 30% специалистов, а также по 27% профессионалов и работников торговли и сферы услуг. При этом проблема заключается не только в отношении работодателей. Некоторые люди начинают ограничивать собственные возможности еще до попытки трудоустроиться.

РЕКЛАМА

В частности, 44% безработных респондентов отказывались от определенной работы, поскольку считали, что она им не подходит из-за возраста. Среди тех, кто уже работает, 33% сомневаются, что смогут найти место не хуже после увольнения. Еще 29% вообще не планируют искать другую работу.

Особенно показательна ситуация среди людей в возрасте 60-64 лет. Среди тех, кого не устраивают условия труда, 54% считают, что работодатели не возьмут их на другую должность из-за возраста. Таким образом, часть украинцев 50+ остается без работы не только из-за нехватки вакансий, но и из-за потери уверенности в возможности трудоустроиться.

РЕКЛАМА

Здоровье и физическое истощение

Еще одна весомая причина, по которой украинцы старшего возраста прекращают работать, – состояние здоровья. Почти половина экономически неактивных людей в возрасте 50+ – 49% – сообщили, что оставили работу из-за проблем со здоровьем или физического истощения.

В то же время чрезмерная нагрузка остается проблемой даже для тех, кто продолжает работать. О том, что работа слишком изнурительна, сообщили 46% занятых в возрасте 54-59 лет. Кроме того, 28% работающих респондентов трудятся более девяти часов в день. Среди работников в возрасте 54-57 лет 16% работают шесть-семь дней в неделю.

РЕКЛАМА

Исследование также выявило, что треть опрошенных в течение жизни ощущала профессиональный "потолок". Некоторые респонденты столкнулись с этим еще в возрасте 40-45 лет. То есть потеря мотивации и ощущение отсутствия перспектив могут возникать задолго до выхода на пенсию.

Работу находят, но часто на более простых должностях

Даже те украинцы старшего возраста, которые остаются трудоустроенными, не всегда могут работать по специальности или на должностях, соответствующих их уровню образования и опыту. Среди занятых людей в возрасте 50-74 лет 22% работают на самых простых должностях. В возрастной группе 50-54 года таких 14%, тогда как среди людей в возрасте 65-69 лет доля увеличивается до 32%.

РЕКЛАМА

При этом на простых должностях работают не только люди без профессиональной подготовки. Среди них есть также граждане с профессионально-техническим, неполным высшим и высшим образованием. Проблема и в том, что такие должности часто не дают возможностей для профессионального развития. Лишь 13% работников простейших профессий видят перспективы карьерного роста. Для сравнения, среди всех занятых людей в возрасте 50+ этот показатель составляет 46%.

Также лишь 35% работников простейших профессий считают свою работу престижной. Среди всех опрошенных занятых людей старшего возраста таких 59%. В целом 31% работающих украинцев 50+ отмечают, что на их нынешнем месте работы вообще нет перспектив профессионального роста. Среди работников простейших профессий этот показатель достигает 64%. Для сравнения, среди руководителей и профессионалов он составляет лишь около 5-6%.

РЕКЛАМА

Почему работники 50+ боятся менять работу

Исследование показало, что часть украинцев продолжает работать на нынешнем месте не потому, что полностью довольна условиями, а из-за отсутствия альтернатив. Среди тех, кого не устраивает работа, 43% объясняют это тем, что не видят лучших вакансий по своей специальности в доступной местности. Еще 33% ожидают, что из-за возраста работодатели не возьмут их на другую должность.

В возрастной группе 60-64 года доля тех, кто опасается отказа из-за возраста, составляет уже 54%. Отдельной проблемой остается неформальная занятость. Среди украинцев в возрасте 50-54 лет 19% работают на основе устной договоренности. После 60 лет этот показатель снова растет.

РЕКЛАМА

Такой формат может казаться удобным людям, которые ищут подработку или хотят работать по гибкому графику. Однако он создает дополнительные риски: работник может остаться без надлежащей социальной защиты, официального подтверждения трудовых отношений и других гарантий, предусмотренных законодательством.

Какие условия могли бы мотивировать украинцев 50+ работать

Несмотря на все трудности, значительная часть опрошенных не исключает возможности работать даже после достижения пенсионного возраста. По данным исследования, 43% респондентов хотят или допускают продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию. Однако для этого людям нужны другие условия труда. Чаще всего они называли:

РЕКЛАМА

гибкий график и частичную занятость – 57%;

одинаковую оплату за одинаковую работу независимо от возраста – 49%;

стабильную и понятную заработную плату – 40%;

дружелюбную атмосферу в коллективе – 40%;

адаптацию рабочего места к физическим возможностям – 31%.

Итак, главным стимулом для продолжения работы не обязательно является карьерный рост или смена профессии. Для многих людей важнее иметь возможность работать без чрезмерной нагрузки, получать стабильную зарплату и не сталкиваться с дискриминацией.

РЕКЛАМА

В то же время переквалификация не стала популярным вариантом возвращения на рынок труда. Лишь 5% работающих респондентов готовы пройти ее в случае потери работы. Вместо этого люди старшего возраста чаще склонны совершенствовать уже имеющиеся навыки и развиваться в рамках своей профессии, чем полностью осваивать новую специальность.

Какой поддержки от государства ожидают украинцы 50+

Отдельный блок исследования касался государственной поддержки людей старшего возраста. Больше всего опрошенных ожидают мер, которые помогут сохранить здоровье и физическую способность работать.

РЕКЛАМА

В частности, 48% респондентов назвали бесплатные медицинские обследования и программы поддержки здоровья. Еще 24% хотели бы получать дополнительные стимулы за продолжение трудовой деятельности. Среди других ожиданий:

бесплатные учебные курсы – 17%;

компенсация расходов на проезд до работы – 16%;

поддержка в открытии собственного дела – 11%.

В то же время исследование выявило недостаточную осведомленность о трудовых и пенсионных правах. В частности, 51% опрошенных не знают, что могут одновременно работать и получать пенсию без потери пенсионных выплат.

РЕКЛАМА

Как ранее сообщал OBOZ.UA, зарплаты в Украине за год выросли в среднем на 15%, однако в некоторых профессиях повышение достигло 80% и больше: авторам текстов предлагают 55 тыс. грн, парковщикам – 30 тыс. грн, а специалистам по кибербезопасности – 40 тыс. грн. В то же время у некоторых специалистов зарплатные предложения сократились, в частности у учителей изобразительного искусства – на 20%, поэтому рост доходов происходит неравномерно.