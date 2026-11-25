В Украине планируют принять законопроект, который позволит подросткам в возрасте 16-18 лет работать до 38 часов в неделю, а 15-16-летним – до 26 часов, в том числе в выходные. Документ также предусматривает изменение правил медосмотров, испытательного срока и увольнения несовершеннолетних, однако законопроект еще не принят и вызвал критику из-за возможного ослабления трудовых гарантий.

Видео дня

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рекомендовал принять законопроект №16114 за основу. В то же время документ уже вызвал дискуссии среди государственных органов, профсоюзов и экспертов, которые предупреждают о возможном ослаблении защиты несовершеннолетних работников.

Сколько часов в неделю смогут работать подростки

Одно из ключевых предложений законопроекта – увеличить продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних. Авторы документа считают, что действующие ограничения могут создавать препятствия для молодежи, которая хочет официально трудоустроиться, получать собственный доход и приобретать профессиональный опыт. В частности, предлагается установить такие нормы:

для подростков в возрасте от 16 до 18 лет – до 38 часов работы в неделю;

для лиц в возрасте от 15 до 16 лет – до 26 часов в неделю.

Также законопроект предусматривает отмену запрета привлекать несовершеннолетних к работе в выходные дни. Таким образом, в случае принятия изменений подростки смогут работать не только в будни, но и в субботу и воскресенье, в зависимости от графика, установленного работодателем. В то же время ограничения на ночную и сверхурочную работу для несовершеннолетних предлагается сохранить.

РЕКЛАМА

Какие еще правила трудоустройства несовершеннолетних хотят изменить

Законопроект предусматривает не только увеличение рабочего времени. Депутаты предлагают пересмотреть ряд норм Кодекса законов о труде, регулирующих оформление трудовых отношений, оплату труда, медицинские осмотры и увольнение несовершеннолетних. В частности, документ предусматривает возможность заключать трудовые договоры в электронной форме.

Отмечается, что это должно упростить оформление работников и перевести часть процедур в цифровой формат. Также авторы предлагают распространить общие правила испытательного срока на работников в возрасте до 18 лет. Сейчас несовершеннолетние имеют дополнительные гарантии при приеме на работу, а предложенные изменения могут пересмотреть этот подход.

Главные истории дня

Еще одно нововведение касается оплаты труда. В законопроекте предлагают оплачивать работу несовершеннолетних с сокращенной продолжительностью рабочего времени пропорционально фактически отработанным часам. Кроме того, планируют заменить специальный учет работников до 18 лет информацией из Реестра застрахованных лиц.

Медицинские осмотры и увольнение: что предусматривает законопроект

Отдельный блок изменений касается медицинского контроля за состоянием здоровья молодых работников. Документ предлагает снизить предельный возраст прохождения обязательных ежегодных медицинских осмотров с 21 до 18 лет. Это предложение стало одним из пунктов, вызвавших замечания со стороны государственных органов.

РЕКЛАМА

Действующие нормы предусматривают дополнительный медицинский контроль за молодыми работниками, а его отмена после достижения 18 лет может потребовать согласования с другими законами и международными обязательствами Украины. Изменения также могут затронуть процедуру увольнения несовершеннолетних.

Авторы законопроекта предлагают исключить норму о необходимости получения согласия службы по делам детей на увольнение работника младше 18 лет по инициативе работодателя. В то же время в документе предусмотрен дополнительный механизм защиты: работодатель должен будет уволить несовершеннолетнего по требованию родителей, законных представителей или соответствующих государственных органов, если продолжение работы угрожает здоровью подростка или противоречит его интересам.

РЕКЛАМА

Почему законопроект вызвал критику

Несмотря на то что документ направлен на расширение возможностей трудоустройства молодежи, ряд государственных органов и профсоюзов считают, что отдельные его положения могут ослабить защиту несовершеннолетних. В Главном научно-экспертном управлении Аппарата Верховной Рады обратили внимание на недостаточное обоснование необходимости предложенных изменений.

В частности, авторы законопроекта не определили, какие именно проблемы действующего законодательства действительно мешают молодым людям трудоустраиваться. Эксперты также подчеркивают, что специальные трудовые гарантии для несовершеннолетних должны учитывать не только их право работать, но и потребность в образовании, физическом и психологическом развитии, отдыхе и социализации.

РЕКЛАМА

В своих замечаниях управление ссылается на международные документы, в частности конвенции Международной организации труда и Конвенцию ООН о правах ребенка. Они предусматривают дополнительную защиту молодых работников от эксплуатации и условий, которые могут негативно влиять на их развитие.

Законопроект не поддержал и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Омбудсмен считает, что предложенные изменения могут сужать права и гарантии работников младше 18 лет и противоречить статье 22 Конституции Украины, которая запрещает сужение содержания и объема имеющихся прав при принятии новых законов.

РЕКЛАМА

Соответствуют ли предложенные изменения нормам ЕС

Вопрос соответствия законопроекта европейскому законодательству также стал предметом обсуждения. Исследовательская служба Верховной Рады в информационной справке отметила, что увеличение разрешенной продолжительности работы несовершеннолетних может соответствовать Директиве Совета 94/33/ЕС, которая устанавливает правила защиты молодежи на рабочем месте.

Согласно оценке службы, европейские нормы допускают работу до 35 часов в неделю для лиц младше 15 лет и до 40 часов – для работников старшего возраста. В то же время директива предусматривает ограничения ночного труда, а вопрос работы в выходные регулируется с учетом других норм и гарантий.

РЕКЛАМА

Исследовательская служба рекомендовала при дальнейшей доработке документа учесть опыт Польши и Эстонии, где действуют отдельные подходы к регулированию труда несовершеннолетних. Однако позиции государственных органов по законопроекту остаются разными.

19 ноября 2026 года Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассмотрел законопроект №16114 и рекомендовал парламенту принять его за основу в первом чтении. Документ пока не стал законом, а его положения не вступили в силу. В случае поддержки депутатами в первом чтении законопроект еще может измениться при подготовке к следующему этапу рассмотрения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на украинском рынке труда сохраняется острый дефицит кадров, из-за которого на отдельные вакансии работодатели получают в среднем меньше одного отклика. В перечень таких профессий входят рихтовщики, автоэлектрики и стоматологи, которым бизнес готов платить от 45 до 61,5 тыс. грн в месяц.