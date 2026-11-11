Украинские яйца активно продают за границу: как это влияет на цены и наличие в магазинах

За январь-август 2026 года Украина экспортировала 1,64 млрд яиц. Рост внутреннего производства поддерживает предложение, поэтому увеличение зарубежных продаж само по себе не означает дефицита для покупателей. Однако на цены давят расходы на производство и доставку, в частности из-за отключений электроэнергии и сложной логистики.

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Данные отрасли привел в интервью "Интерфакс-Украина" исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко. По его словам, за первые восемь месяцев года физический объем экспорта яиц вырос на 18,3% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Выручка увеличилась на 37% – до 164 млн долларов.

Будет ли в магазинах меньше яиц из-за экспорта

За первые восемь месяцев 2026 года больше всего украинских яиц приобрела Испания – 25,4% от общего объема экспорта. Среди других крупных покупателей:

Великобритания с долей 13,2%;

Польша – 8,7%;

Чехия – 7,4%.

Рост экспорта не означает автоматического сокращения предложения в Украине, ведь промышленное производство также увеличивается. Союз птицеводов Украины сообщил, что за весь 2025 год производители экспортировали 2,05 млрд яиц – на 65,6% больше, чем в 2024-м. Выручка составила 201,9 млн долларов, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Точных данных за 2026-й еще нет, однако игроки рынка уверяют, что тенденция сохраняется. Промышленное производство яиц птицы всех видов в Украине за январь-июль 2026 года выросло на 23,4%, или на 807 млн штук.

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Спрос на украинские яйца вырос из-за сокращения производства в ЕС на фоне сложной эпизоотической ситуации. Европейским хозяйствам нужно длительное время, чтобы восстановиться. Меньшее предложение на рынке ЕС привело к росту цен, но это не означает автоматического подорожания в Украине.

Впрочем, в октябре 2026 года директор одной из компаний-производителей яиц Юлия Флерова объясняла, что зимой производство яиц в домохозяйствах снижается, что может подталкивать цены вверх.

По оценке Союза птицеводов, население Украины тем временем сокращается, а покупательная способность остается низкой, поэтому экспорт играет определяющую роль в балансировании внутреннего рынка. Он помогает сбывать продукцию при ограниченном внутреннем спросе и поддерживает работу производителей.

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Что влияет на цены и наличие яиц в магазинах

Рост производства поддерживает предложение, однако не снимает давления на цены. Среди условий, усложняющих работу отрасли, Союз птицеводов Украины называет:

риски безопасности

энергетический кризис

нарушение логистических цепочек

резкий рост себестоимости

Расходы на производство и доставку растут. Флерова отмечала, что корма в октябре-2026 уже составляли до 60-70% себестоимости производства яиц. По официальным данным Госстата, с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года яйца подорожали на 12,2%.

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На наличие яиц в конкретных магазинах влияют повреждения складской инфраструктуры. После разрушения распределительных центров торговые сети просят поставщиков доставлять продукцию напрямую в супермаркеты. По словам Карпенко, у части поставщиков нет собственного транспорта и логистики, чтобы доставлять яйца в сотни торговых точек. Из-за этого в отдельных сетях и регионах ассортимент сократился или исчезли некоторые позиции.

Подорожала и логистика экспорта: продукцию приходится везти автомобилями в порты Румынии, Польши и стран Балтии. По оценке Карпенко, из-за этого поставки на некоторые рынки становятся нерентабельными.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до февраля 2027 года хлеб и молочка могут подорожать еще на 5-10%, а помидоры, огурцы и перец – на 15-40% в зависимости от вида овощей. Причем пик цен на тепличную продукцию прогнозируется на март.