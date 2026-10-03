Украинские беженцы принесли польской экономике $24 млрд и не хотят возвращаться домой

Украинские беженцы стали значительной частью польской экономики. В 2025 году их присутствие обеспечило 2,4% ВВП Польши — около 94 млрд злотых, или примерно 24,1 млрд долларов. В то же время всё больше украинцев, работающих в Польше, рассматривают эту страну не как временное место пребывания, а как место для долгосрочного проживания.

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Об этом свидетельствуют данные исследований Smart Solutions HR и Deloitte, проведенных по заказу Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), сообщает издание pulshr. По данным Smart Solutions HR, 65,4% украинцев, работающих в Польше, не рассматривают возможность выезда из страны. Еще около 30% планируют оставаться там в течение длительного времени.

В то же время часть украинцев рассматривает возможность переезда в другие страны Европы. В частности:

9% назвали Нидерланды;

9% — Испанию;

6,8% — Германию;

5,3% — Чехию.

Авторы исследования отмечают, что миграция украинцев постепенно меняет свой характер. Если сначала главной мотивацией были более высокие заработки, то теперь всё большее значение приобретает желание поселиться в Польше.

При этом 44,4% опрошенных заявили, что пока окончательно не определились со сроками своего пребывания в стране. В то же время трое из десяти респондентов уже хотят остаться в Польше навсегда или на очень длительный срок. В целом 52,6% украинцев оценивают свою жизнь в Польше как хорошую или очень хорошую. Почти 37% придерживаются нейтральной оценки, а чуть более 10% заявили о значительном недовольстве.

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Одним из признаков постепенной интеграции является то, что значительная часть украинцев уже не переводит заработанные деньги в Украину. 43,6% респондентов заявили, что больше не отправляют деньги на родину.

"Решение остаться не обязательно должно основываться исключительно на зарплате. После нескольких лет пребывания мигрант знаком с местным рынком труда, процедурами, языком и повседневными реалиями", — пояснила менеджер по развитию бизнеса Smart Solutions HR Изабела Самульская-Угорская.

Среди основных причин оставаться в Польше респонденты называли зарплату (27,8 %), перспективы развития (23,3 %), стабильность жизни (21,8 %) и наличие семьи (21,1 %). При этом ни один из участников опроса не назвал систему здравоохранения фактором, мотивирующим оставаться в стране.

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В то же время украинцы становятся все более заметной частью польского рынка труда. По данным Deloitte и UNHCR, уровень занятости украинских беженцев в Польше за год вырос на 7 процентных пунктов и достиг 76%. Это примерно соответствует уровню занятости среди граждан Польши.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последние 10 лет количество сделок по покупке жилья иностранными гражданами в Польше выросло почти в пять раз, в 2025 году этот показатель достиг отметки в 17,7 тыс. Более половины всех сделок заключили граждане Украины — они приобрели примерно 9,3 тыс. квартир.