Украинские банки позакрывали отделения: в списке Ощадбанк и ПриватБанк

За период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

В целом же, больше всего отделений у Ощадбанка – на 1 июля 2026 года у него их насчитівалось 1 115 штук.

Второе место у ПриватБанка, сеть которого насчитывала 1 050 отделений.

Среди лидеров также: Райффайзен Банк – 282 отделения, ПУМБ – 220.

Какие банки закрывают свои отделения

В целом же, отмечается, кроме Ощадбанка еще один банк закрыл двузначное число отделений. Им стал Райффайзен Банка у которого с начала года стало на 10 отделений меньше.

В топ-5 учреждений по количеству закрытых отделений – кроме Ощадбанка, Райффайзена и ПриватБанка – вошли также Укрэксимбанк и ТАСкомбанк. Они закрыли по 5 отделений.

С украинцев будут списывать по 150 грн

В то же время, Ощадбанк будет списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Впрочем, затронет это не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты. Новшество вступит в силу с 1 ноября.

РЕКЛАМА

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – сообщили в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт.

Главные истории дня