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Украинские АЗС отказались от прежних цен: сколько теперь стоит бензин

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Украинские АЗС отказались от прежних цен
Украинские АЗС отказались от прежних цен. Источник: Freepik

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, в понедельник, 12 октября они продают его в среднем по 89,36 грн/л, что на 19 коп. выше, чем было в пятницу 9 числа. В то же время, в экспертной среде отмечают: на текущей неделе (заканчивается 18 октября) глобальных изменений в стоимости топлива не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают:

  • Крупные сети АЗС пока воздерживаются от пересекания психологической отметки для обычных марок топлива в 100 грн/л.
  • При этом ритейлеры компенсируют потери, увеличивая маржу на премиальных марках топлива.
На украинских АЗС подорожал бензин А-95

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Источник: "Минфин"

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В то же время, отмечается, в опте стоимость бензина достаточно стабильна. В частности, в конце прошлой рабочей недели (9 октября) средняя цена бензина А-95 снизилась на 17 коп./л по сравнению с началом месяца.

"На АЗС цены за неделю почти не изменились... На этой неделе цены на бензин обычных марок будут оставаться неизменными", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 83-95,9 грн/л. В частности:

  • Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.
  • Самые низкие цены – на АЗС Azimut.
Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня. Источник: "Минфин"

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.

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