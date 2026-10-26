Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные украинские АЗС практически незаметно повысили стоимость бензина А-95. В понедельник, 26 октября они продают его в среднем по 90,05 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было в пятницу, 23 числа. В то же время, в экспертной среде отмечают: на текущей неделе (заканчивается 1 ноября) стоимость бензина на заправках заметно не изменится.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: в целом же, цены на бензин двигаются в сторону стабилизации.

"Оптовые цены на бензин в конце прошлой недели были преимущественно стабильными, хотя за неделю они несколько выросли. По состоянию на вечер пятницы, 23 октября, по сравнению с 16 октября, средняя цена бензина А-95 выросла на 37 коп./л – до 84,78 грн/л, а по сравнению с 21 октября цена снизилась на 70 коп./л.", – объяснили специалисты.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 85-94,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС "Фактор".

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Россия заявила о готовности поставлять Соединенным Штатам дизельное топливо в любых объемах, которые потребуются американской стороне. Москва уверяет, что сможет обеспечить такие поставки из того объема топлива, который планирует экспортировать на внешние рынки.

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