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Украинские АЗС обновили цены: сколько теперь стоит литр бензина

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
2,2 т.
Иллюстрация - заправка авто
Украинские АЗС переписали цены на бензин. Источник: Pexels/Julia Avamotive

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, в понедельник, 2 ноября они продают его в среднем по 90,08 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было в пятницу, 30 октября. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближашую неделю (заканчивается 8 ноября) существенніх изменений в стоимости топлива ожидать не стоит.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают:

  • В общей сложности ЕС планирует высвободить 42 млн баррелей нефти для снижения цен на топливо.
  • Бензин "будет оставаться стабильным при стабильности цен на нефть".
На украинских АЗС подорожал бензин А-95

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Источник: "Минфин"

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В целом же, отмечается, в опте бензин за прошедшую неделю подешевел. Так:

  • На вечер пятницы, 30 октября, по сравнению с 23 октября, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 50 коп./л – до 84,28 грн/л.
  • По сравнению с 28 октября бензин в опте подорожал на 18 коп./л.

"На этой неделе цены на бензин будут оставаться относительно стабильными", – говорится в сообщении.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 85-95,9 грн/л. В частности:

  • Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.
  • Самые низкие цены – на АЗС "Фактор".
Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня. Источник: "Минфин"

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Россия заявила о готовности поставлять Соединенным Штатам дизельное топливо в любых объемах, которые потребуются американской стороне. Москва уверяет, что сможет обеспечить такие поставки из того объема топлива, который планирует экспортировать на внешние рынки.

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