Украинец заказал двери в "Эпицентре", а потом передумал: в суде мужчина добился выплаты моральной компенсации

В Харькове мужчина заказал в "Эпицентре" межкомнатные двери по индивидуальным размерам, однако уже через шесть дней решил отказаться от покупки, поскольку, по его словам, магазин не сообщил ему всю информацию о производителе. Магазин сначала отказался возвращать деньги, однако после обращения покупателя в суд все же вернул всю сумму.

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Более того, суд обязал компанию дополнительно выплатить 2 тыс. грн компенсации морального вреда. Об этом говорится в решении Киевского районного суда Харькова от 28 октября 2026 года. Суд установил, что магазин нарушил права потребителя, поскольку не предоставил всю необходимую информацию о товаре, а позднее неправомерно отказался возвращать деньги.

Заказал двери почти за 18 тысяч, но через шесть дней передумал

История началась 6 мая 2026 года. Житель Харькова пришел в гипермаркет "Епіцентр" на проспекте Аэрокосмическом, 352, чтобы заказать межкомнатные двери по собственным размерам.

За дверной блок мужчина заплатил 13 770 грн, еще 3996 грн – за комплектующие. Общая сумма покупки составила 17 766 грн, причем магазин требовал стопроцентную предоплату.

По словам покупателя, при оформлении заказа ему не предоставили полную информацию о производителе, гарантийных обязательствах, сроке службы и условиях эксплуатации дверей. Через шесть дней мужчина узнал из интернета, что "Епіцентр" самостоятельно не изготавливает двери по индивидуальным параметрам, а передает такие заказы другим компаниям.

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12 мая он вернулся в магазин, чтобы уточнить детали. Тогда ему выдали документ, в котором ожидаемой датой доставки было указано 27 июля 2026 года. Покупатель утверждал, что не соглашался на такой срок.

В результате он решил отказаться от заказа и потребовал вернуть все 17 766 грн. Однако магазин отказал.

В "Епіцентрі" сослались на постановление Кабмина №172, которое устанавливает перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. По мнению компании, изготовленные по индивидуальным размерам двери подпадали под соответствующие ограничения.

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Покупатель с этим не согласился. Он настаивал, что заказывал именно изготовление дверного блока, а не покупку готового товара или нарезанных строительных материалов.

Сначала компания согласилась вернуть только 3996 грн за комплектующие. Эти деньги мужчина получил 7 июля. Остальную сумму магазин возвращать не спешил.

После обращения в суд "Епіцентр" вернул деньги

31 июля покупатель подал иск в суд. Он требовал вернуть 13 770 грн за двери и дополнительно компенсировать 20 тыс. грн морального вреда.

Уже 6 августа, после открытия судебного производства, компания сообщила, что решила вернуть деньги за дверной блок. В ответе покупателю представители "Епіцентру" объяснили это "лояльным отношением к покупателю".

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Фактически деньги мужчина получил 8 сентября, то есть через четыре месяца после оформления заказа.

После этого он уменьшил свои исковые требования и просил взыскать только 10 тыс. грн морального вреда. Мужчина объяснял, что из-за действий магазина был вынужден тратить время на многочисленные обращения, претензии и судебный процесс.

В результате суд частично удовлетворил иск и постановил:

взыскать с ООО "Епіцентр К" 2000 грн морального вреда в пользу покупателя;

взыскать с компании 665,60 грн судебного сбора в доход государства;

в удовлетворении остальных требований отказать. Таким образом, мужчина добился не только возврата всей стоимости заказа, но и дополнительной компенсации.

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