В 2026 году Украина увеличила поставки репчатого лука в Европейский Союз (ЕС) в 4,3 раза. Это позволило стране выйти на седьмое место среди поставщиков этого овоща, опередив Турцию и Индию.

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Об этом сообщает UkrAgroConsult, ссылаясь на таможенную статистику ЕС. Отмечается, что с 1 января по 25 октября 2026 года украинские производители экспортировали в Евросоюз 10 930 тонн лука, что на 330% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2540 тонн).

Это позволило Украине подняться на седьмое место среди крупнейших поставщиков этого овоща в ЕС. А на фоне общего сокращения европейского импорта лука на 34,3% (с 364 880 до 239 640 тонн) доля Украины в этом секторе выросла более чем в шесть раз – с 0,7% до 4,6%.

Как изменились позиции основных поставщиков в ЕС

Несмотря на резкий рост экспорта из Украины и нескольких стран Латинской Америки, традиционные лидеры рынка ЕС существенно сократили объемы отгрузок:

Египет – сохранил первое место, однако сократил поставки на 61,9%, до 49 210 тонн;

– сохранил первое место, однако сократил поставки на 61,9%, до 49 210 тонн; Перу – заняло вторую позицию, увеличив экспорт на 5,1%, до 39 980 тонн;

– заняло вторую позицию, увеличив экспорт на 5,1%, до 39 980 тонн; Новая Зеландия – сократила отгрузки на 32,3%, до 30 670 тонн;

– сократила отгрузки на 32,3%, до 30 670 тонн; Чили – увеличила продажи на 18,1%, до 28 830 тонн;

– увеличила продажи на 18,1%, до 28 830 тонн; Сербия – нарастила экспорт на 81,3%, до 11 240 тонн;

– нарастила экспорт на 81,3%, до 11 240 тонн; Турция – обвалила поставки на 74%, до 10 670 тонн и уступила место Украине.

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Кто в ЕС покупает больше всего лука

Сокращение импорта лука Евросоюзом отражает снижение потребления этого овоща. Так, главными импортерами за фактические 10 месяцев года стали следующие страны:

Испания – 97 870 тонн (на 0,8% меньше, чем годом ранее);

– 97 870 тонн (на 0,8% меньше, чем годом ранее); Нидерланды – 57 190 тонн (-50,1%);

– 57 190 тонн (-50,1%); Румыния – 18 020 тонн (-35,4%).

Несмотря на сокращение физических объемов закупок, средняя цена импортированного в ЕС лука выросла на 5,6% в годовом выражении и достигла 0,57 евро за килограмм. Общая стоимость европейского импорта в 2026 году составила около 135,58 млн евро, что подтверждает высокую привлекательность рынка ЕС для украинских аграриев.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, страны ЕС наращивают экспорт своих сыров в Украину. В то же время отечественные сыроделы сталкиваются с рядом других вызовов, в частности с ростом производственных расходов, логистическими сложностями и новыми перебоями с электроснабжением.