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Украина теряет 1,4 млрд евро, украинцы платят больше: раскрыты последствия затягивания важной реформы

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Купюры евро в руках. Иллюстрация
Какими будут для Украины последствия присоединения к SEPA. Иллюстрация. Источник: Freepik

Присоединение Украины к единой зоне платежей в евро (SEPA) позволит не только привлечь международную поддержку на сотни миллиардов гривен. Кроме того, украинцы смогут сэкономить сотни миллионов евро.

Об этом заявил медиаэкономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий. Он пояснил, что речь идет о законопроекте №14327-д, который только готовится к голосованию в первом чтении.

Что получат Украина и украинцы

Следует отметить, что принятие этого закона является одним из "якорей" программы Ukraine Facility, в рамках которой выделяется финансирование от Евросоюза. Также этого требует Всемирный банк в рамках программы DPL-2. В целом речь идет о сумме в 1,5 миллиарда долларов.

Уже после перехода в зону платежей в евро комиссия за переводы в этой валюте может сократиться с нынешних 15–50 евро до нуля. Это почувствуют все украинцы, которые получают или отправляют средства в страны SEPA.

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SEPA (Single Euro Payments Area) — это единая зона платежей в евро, которая позволяет осуществлять переводы между странами-участницами по упрощенным правилам и с минимальными комиссиями. В систему входят страны ЕС и ряд других европейских государств. После присоединения украинские банки смогут осуществлять переводы в евро по правилам, близким к правилам внутренних платежей в Евросоюзе.

Процедура перехода к SEPA: не всё так быстро

Принятие этого законопроекта обеспечит переход на общие с ЕС правила игры, поэтому его затягивание только навредит Украине и украинцам. К тому же, даже после его принятия и подписания президентом Украине придётся ждать довольно долго — нужно будет подать заявку в Европейский платежный совет, а после её рассмотрения банкам нужно будет подключиться к SEPA.

Эксперты считают, что этот евроинтеграционный документ блокируется по политическим мотивам. В частности, истинным мотивом могут быть личные опасения депутатов, связанные с их статусом политически значимых лиц (PEP) и возможным усилением прозрачности финансовых активов.

Поэтому принятие этого законопроекта пытаются использовать в качестве рычага давления, в том числе на руководство НБУ. Впрочем, его затягивание не касается качества реформ НБУ или Госфинмониторинга.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Молдове базовая минимальная стоимость одного перевода в евро за пять месяцев после присоединения к системе сократилась с 20 до 1,26 евро. А в Черногории сообщили, что комиссия за переводы до 200 евро снизилась с 74 евро до нуля.

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