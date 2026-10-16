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Украина впервые с 2022 года продаст собственный газ за границу: кто купит и по какой цене

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстрация - газовые трубы
Украина возобновляет контролируемый экспорт газа. Иллюстративное изображение. Источник: Magnific

Украина возобновила экспорт газа собственной добычи. Так, 15 октября на Украинской энергетической бирже (УЭБ) состоялись первые за последние четыре года торги, на которых в общей сложности было реализовано около 12,75 млн куб. м ресурса на сумму почти 9,36 млн евро.

Об этом сообщает ExPro. Торги стали возможными после решения Кабинета Министров от 7 октября о частичном возобновлении экспорта газа, который оставался под запретом с 2022 года.

Чей газ продали

Все компании-продавцы, принявшие участие в сессии, входят в состав Группы ДТЭК. Наибольший объем экспортировала компания ЧАО "Нафтогаздобыча" (около 7,78 млн куб. м). Остальной объем реализовали ООО "Нафтогаздия", ООО "Нафтогазгеоразведка" и ООО "Косул".

Как проходили торги

  • Компании выставили газ по цене 87 евро/мВт*г (без НДС). В результате торгов конечная цена снизилась на 21% — до 69–69,03 евро/мВт*г.
  • Сформировавшаяся цена оказалась на 19% ниже эталонных котировок на нидерландском хабе TTF (85,5 евро/мВт*г).
  • В пересчете экспортная цена составила около 37 тыс. грн/тыс. куб. м (без НДС). Поскольку на внутреннем рынке Украины газ торгуется в среднем по 19 600 грн/тыс. куб. м, экспортная стоимость оказалась на 89% выше внутренней.

Что будет дальше

Согласно условиям торгов, поставка газа запланирована на границе с Польшей в период с 26 октября по 31 декабря 2026 года при условии 100% предоплаты и получения продавцами соответствующих экспортных лицензий. Новый порядок экспорта газа действует на следующих условиях:

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  • газодобывающие компании получили право ежемесячно экспортировать до 15% объема газа, который они передали в газотранспортную систему (ГТС) в предыдущем месяце;
  • перечень продавцов и конкретные лимиты утверждает Министерство энергетики;
  • покупателями на специализированных биржевых сессиях УЕБ могут выступать исключительно компании-нерезиденты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, перед началом отопительного сезона в Украине российские войска атаковали реактивным дроном газодобывающую инфраструктуру группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате удара возник пожар, но никто не пострадал, поскольку работники предприятия находились в укрытии.

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