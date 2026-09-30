Украина готовится к возобновлению гражданской авиации и не исключает запуска пассажирских рейсов еще до окончания войны; в аэропортах прорабатываются зоны безопасности, укрытия, резервное энергоснабжение и алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях, но конкретной даты открытия воздушного пространства пока нет. На данный момент воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации, а главным условием его будущего открытия власти называют безопасность людей.

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Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник в комментарии Telegraf. По его словам, перед государством стоит задача возобновить гражданское авиасообщение, соответствующая подготовка уже ведется.

В то же время речь пока идет именно о подготовке, а не об объявлении даты запуска рейсов. Украинское воздушное пространство для гражданской авиации остается закрытым из-за боевых действий и военного положения.

"Есть задача открыть небо"

По словам Калашника, политическое решение о необходимости готовиться к возобновлению авиасообщения принято. Есть также экономическое понимание важности возвращения гражданской авиации. "Стоит ли задача открыть небо? Стоит. Каковы здесь приоритеты? Безопасность людей", – заявил министр.

Именно вопрос безопасности сейчас определяет темпы подготовки. Государство прорабатывает различные сценарии и алгоритмы действий на случай чрезвычайных ситуаций. По словам Калашника, лучше заранее иметь десятки возможных планов реагирования, чем допустить ситуацию, при которой запуск гражданской авиации создаст дополнительные риски для людей.

При этом на данный момент для Украины первоочередными остаются экономическая, гуманитарная и военная логистика. Значительная часть этих перевозок обеспечивается по железной дороге, автомобильным транспортом и морскими путями. Однако от планов вернуть пассажирские самолеты в украинское небо государство не отказывается.

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Самолеты могут вернуться еще до окончания войны

Одно из главных заявлений министра заключается в том, что завершение боевых действий не называется безусловным условием для возобновления гражданских рейсов. Калашник обратил внимание на опыт стран, где даже в условиях военных рисков авиасообщение продолжает функционировать. В частности, он привел пример Израиля.

Украина изучает международный опыт и требования в сфере безопасности гражданской авиации. По словам министра, разрабатываются чек-листы и механизмы оценки условий безопасности. Поэтому сейчас рассматриваются фактически два сценария: либо безопасные условия для возобновления гражданских рейсов сформируются после завершения боевых действий, либо необходимый уровень готовности удастся обеспечить раньше.

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"Это обязательно произойдет. Просто вопрос времени", – сказал Калашник. Итак, речь идет не о том, что рейсы гарантированно запустят во время войны, а о том, что правительство не исключает такого сценария при наличии соответствующих условий безопасности.

Что уже делают в украинских аэропортах

Подготовка касается не только правил выполнения полетов, но и непосредственно аэропортовой инфраструктуры. По словам министра, среди направлений работы – организация безопасных зон, подготовка укрытий и обеспечение объектов альтернативными источниками питания.

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В то же время даже подготовленный аэропорт сам по себе не означает возможности запуска пассажирских рейсов. Необходимо оценить гораздо более широкий комплекс рисков, связанных с безопасностью полетов и воздушного пространства.

Официальные документы относительно Львовского аэропорта, например, подтверждают, что основная авиационная деятельность предприятия сейчас невозможна из-за закрытия украинского неба для гражданских пользователей. При этом предприятие поддерживает необходимые разрешения и работает над кризисной готовностью и устойчивостью.

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Известно ли, какой аэропорт заработает первым

Конкретный аэропорт, дату его открытия и перечень первых маршрутов Калашник в этом интервью не назвал. В публичных дискуссиях о возобновлении гражданской авиации в последние годы регулярно фигурировали аэропорты на западе страны, где ситуация с безопасностью отличается от прифронтовых регионов. В частности, обсуждался Львов. Однако официального решения о запуске конкретного аэропорта пока нет.

Поэтому говорить о том, что определенный город уже выбран в качестве первого для возобновления регулярных пассажирских рейсов, преждевременно. Так же нет официальной даты, когда украинцы смогут снова вылетать регулярными гражданскими рейсами непосредственно с территории Украины.

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Восстановление гражданской авиации – это гораздо более сложный процесс, чем просто возвращение персонала в терминалы и открытие регистрации на рейсы. Необходимо обеспечить безопасную работу самого аэропорта, пассажирских терминалов, наземных служб и другой критически важной инфраструктуры.

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