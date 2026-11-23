В 2027 году автомобилистов в странах Европы ждут изменения правил дорожного движения, систем оплаты автомагистралей и экологических ограничений. В частности, в Евросоюзе обновят механизм взыскания штрафов за нарушения ПДД, а также изменится принцип действия виньеток в некоторых странах и тарифы на пользование платными дорогами.

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Изменения обусловлены рядом законодательных решений, принятых в течение этого или предыдущих годов. Это означает, что автомобилистам придется учитывать не только новые тарифы, но и различные правила оплаты дорог, экологические требования и механизмы ответственности за нарушения за границей.

Европейский Союз

До 20 июля 2027 года государства Евросоюза должны имплементировать обновленные правила трансграничного обмена информацией о нарушениях ПДД. Они позволят эффективнее устанавливать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией и взыскивать с них штрафы за такие нарушения, совершенные в других странах объединения:

опасный обгон;

пересечение сплошной линии;

движение против направления;

бегство с места ДТП;

опасная парковка;

несоблюдение безопасной дистанции;

нарушение правил въезда в экологические зоны.

Уведомления о нарушениях по общему правилу должны отправлять не позднее чем через 11 месяцев после события. Оно должно содержать информацию о нарушении и порядке обжалования и быть оформлено на языке регистрационного документа автомобиля или на другом языке, предусмотренном директивой.

Кроме того, если административный штраф окончательно вступил в силу, а его сумма превышает 70 евро, страна, где произошло нарушение, сможет обратиться к государству регистрации автомобиля или проживания нарушителя за помощью во взыскании средств. При этом автоматическое взыскание каждого штрафа не предусмотрено – процедура должна соответствовать условиям, определенным законодательством.

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Еще одно изменение касается экологического стандарта Euro 7. Согласно Регламенту ЕС 2024/1257 от 24 апреля 2024 года, с 29 ноября 2026 года он будет применяться к новым типам легковых автомобилей и фургонов, а с 29 ноября 2027 года – ко всем новым автомобилям этих категорий.

Стандарт предусматривает, в частности, ограничения выбросов частиц от износа тормозов и требования к долговечности батарей электромобилей. Владельцам автомобилей, которые уже находятся в эксплуатации, заменять их из-за введения Euro 7 не нужно.

Главные истории дня

Австрия

С 2027 года Австрия полностью перейдет на цифровые дорожные виньетки, поэтому наклейка 2026 года станет последней бумажной, а ее действие завершится 31 января 2027 года. Согласно данным ASFINAG, с 1 января тарифы для легковых автомобилей категории B вырастут и составят:

1 день – 9,80 евро;

10 дней – 13 евро;

2 месяца – 32,60 евро;

год – 108,90 евро.

Важно учитывать правила активации цифровых виньеток. Если частное лицо покупает годовую или двухмесячную виньетку онлайн через официальный магазин ASFINAG, она начнет действовать не ранее чем через 18 дней. Это ограничение не распространяется на покупку в официальных пунктах продаж, где можно оформить виньетку с немедленным началом действия.

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Бельгия

С 1 мая 2027 года в Бельгии планируют ввести цифровую дорожную виньетку для автомобилей, фургонов и кемперов массой до 3,5 тонны. Она будет привязана к номерному знаку и будет распространяться на пользование региональными дорогами и автомагистралями, поэтому автомобилистам, которые ездят только по местным дорогам, покупать ее не нужно.

Купить виньетку можно будет с 2 апреля. Как сообщили в Фламандской налоговой администрации, годовая стоимость будет зависеть от экологического класса автомобиля:

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90 евро – для транспортных средств без выбросов;

100 евро – для автомобилей Euro 4 и выше;

125 евро – для автомобилей Euro 0-3.

Также предусмотрены краткосрочные варианты на 1 день, 10 дней, 1 месяц и 2 месяца. Требование будет распространяться не только на автомобили с бельгийской регистрацией, но и на иностранные транспортные средства. При этом окончательные практические условия еще могут уточняться.

Еще одно изменение – с 1 июня 2027 года вступит в силу новый Кодекс дорожного движения, который заменит правила, действовавшие с 1976 года. Он предусматривает, в частности, следующие нововведения:

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на дорогах с разрешенной скоростью более 50 км/ч будет прямо установлено требование соблюдать дистанцию не менее двух секунд;

отменят отдельное ограничение минимальной скорости 70 км/ч на автомагистралях, однако движение с неоправданно низкой скоростью останется запрещенным;

будет урегулирован запрет на обгон автомобиля, который сам уже совершает обгон;

во фламандских жилых зонах, обозначенных как зоны совместного использования, будет действовать скорость пешехода.

Хорватия

С 1 марта 2027 года Хорватия должна запустить новую систему электронной оплаты проезда по автомагистралям. Она предусматривает отказ от традиционных пунктов оплаты со шлагбаумами: автомобили смогут проезжать без остановок под специальными порталами, которые будут считывать номерные знаки, говорится на сайте правительства.

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Для легковых автомобилей массой до 3,5 тонны предусмотрена регистрация номерного знака и платежного средства. Также можно будет пользоваться устройством ENC, которое применяется в действующей системе.

Для тяжелого транспорта электронное устройство или автоматическое считывание номеров будут обязательными.

Италия

В Италии перенесли введение структурных ограничений для дизельных автомобилей (легковых и коммерческих) стандарта Euro 5 в четырех северных регионах – с 1 октября 2026 года на 1 октября 2027 года. Согласно официальной газете правительства, это:

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Ломбардия;

Пьемонт;

Венето;

Эмилия-Романья.

В то же время отсрочка не означает, что все такие автомобили смогут без ограничений ездить до указанной даты. Регионы могут вводить ограничения раньше или использовать альтернативные меры по сокращению выбросов. Кроме того, в отдельных городах есть собственные экологические зоны и правила доступа.

Например, в Милане продолжает действовать зона Area B, где ограничения зависят от экологического класса транспортного средства.

Чехия

Принятый в этом году закон изменит срок действия однодневной виньетки для легковых автомобилей категории D1. С 1 января 2027 года она будет действовать не до полуночи выбранного календарного дня, а в течение 24 часов с момента активации (например, с 15:00 до 15:00 следующего дня). При этом стоимость электронных виньеток останется на уровне 2026 года:

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1 день – 230 чешских крон;

10 дней – 300 крон;

30 дней – 480 крон;

год – 2570 крон.

Венгрия

С 1 января 2027 года в Венгрии на 1,3% вырастут тарифы на электронные виньетки. На сайте Национальной компании по управлению автомагистралями указаны следующие цены для легковых автомобилей категории D1:

1 день – 5630 форинтов;

10 дней – 6990 форинтов;

1 месяц – 11 320 форинтов;

годовая на всю страну – 62 560 форинтов;

годовая областная – 7280 форинтов.

В то же время для отдельных территорий предусмотрены специальные тарифы. В частности, для региона M1 будет действовать льготная годовая виньетка стоимостью 15 000 форинтов для категории D1.

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Вырастут и дополнительные платежи за пользование платными дорогами без действующей виньетки. Базовая доплата составит 28 150 форинтов при оплате в течение 60 дней, а после этого срока – 96 970 форинтов.

Франция

Во Франции в 2027 году продолжат действовать экологические зоны ZFE, правила въезда в которые зависят от экологической категории автомобиля Crit'Air. Единого общенационального решения о запрете движения всех автомобилей нет – ограничения устанавливают местные власти, например:

Большой Париж – ограничения распространяются на автомобили Crit'Air 3 и более старших категорий, а в конце 2026 года завершается переходный период, в течение которого санкции за отдельные нарушения не применяются;

– ограничения распространяются на автомобили Crit'Air 3 и более старших категорий, а в конце 2026 года завершается переходный период, в течение которого санкции за отдельные нарушения не применяются; Лион – ограничения для Crit'Air 3 и более старших категорий, а с 1 января 2028 года запланирован запрет для Crit'Air 2 в центральной зоне;

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Швейцария

В Швейцарии стоимость годовой дорожной виньетки в 2027 году останется неизменной – 40 швейцарских франков как за традиционную наклейку, так и за электронную виньетку, привязанную к номерному знаку. Она будет действовать с 1 декабря 2026 года по 31 января 2028 года и будет обязательной для транспортных средств, пользующихся дорогами, на которые распространяется дорожный сбор.:

легковых автомобилей;

мотоциклов;

прицепов;

кемперов массой до 3,5 тонны

За проезд по соответствующим автомагистралям без виньетки предусмотрен штраф 200 франков. Кроме того, нарушителю придется приобрести саму виньетку за 40 франков.

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Словакия

В отличие от Чехии, однодневная виньетка для легковых автомобилей в Словакии действует до конца выбранного календарного дня, а не в течение полных 24 часов после покупки. Будут действовать следующие тарифы:

1 день – 8,10 евро;

10 дней – 10,80 евро;

30 дней – 17,10 евро;

365 дней – 90 евро.

Водителям стоит учитывать, что указанные тарифы соответствуют действующей тарифной таблице оператора eznamka, который может пересмотреть их в 2027 году.

Испания

В Испании с 1 января 2026 года для автомобилей с испанской регистрацией стал обязательным подключенный аварийный маячок V16. Он оснащен GPS и передает координаты остановившегося автомобиля в систему DGT 3.0, чтобы предупреждать других участников движения об опасности.

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В то же время в дорожной службе DGT отмечают, что для украинцев и других водителей на иностранных номерах предусмотрено исключение. Автомобили, которые находятся в Испании в режиме международного движения, могут использовать традиционные аварийные треугольники или другое аналогичное устройство, предусмотренное законодательством страны регистрации.

Нидерланды

В Нидерландах с 1 января 2027 года вырастут тарифы покилометровой оплаты для грузовиков – на 2,6% из-за индексации в соответствии с инфляцией.

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Кроме того, закончится действие временной скидки 22,3%, которую ввели с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Из-за этого фактические расходы перевозчиков вырастут ощутимее, чем только на величину индексации.

Для обычных легковых автомобилей массой до 3,5 тонны государственные автомагистрали Нидерландов остаются бесплатными.

Польша

В Польше система e-TOLL предусматривает плату за пользование определенными участками дорог прежде всего для тяжелого транспорта. Для легковых автомобилей массой до 3,5 тонны бесплатными остаются государственные участки следующих автомагистралей:

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A2 Конин – Стрыкув;

A4 Вроцлав – Сосница.

При этом проезд остается платным на концессионных участках, в частности:

A1 Гданьск – Торунь;

A2 Свецко – Конин;

A4 Краков – Катовице,.

Что стоит учесть украинским водителям

Украинцам, которые планируют путешествовать по Европе на автомобиле в 2027 году, стоит заранее проверить правила оплаты дорог и местные ограничения. Прежде всего следует учесть такие моменты:

перед поездкой в Бельгию нужно будет приобрести цифровую виньетку, если маршрут будет проходить по региональным дорогам или автомагистралям;

нужно будет приобрести цифровую виньетку, если маршрут будет проходить по региональным дорогам или автомагистралям; в Австрии с 2027 года не будет новых бумажных виньеток, а двухмесячную и годовую цифровые виньетки при онлайн-покупке частным лицом нужно оформлять заранее;

с 2027 года не будет новых бумажных виньеток, а двухмесячную и годовую цифровые виньетки при онлайн-покупке частным лицом нужно оформлять заранее; в Чехии однодневная виньетка будет действовать 24 часа, тогда как в Словакии она по-прежнему привязана к календарному дню;

однодневная виньетка будет действовать 24 часа, тогда как в она по-прежнему привязана к календарному дню; в Хорватии нужно будет учитывать новую систему электронной оплаты автомагистралей;

нужно будет учитывать новую систему электронной оплаты автомагистралей; во Франции и Италии перед поездкой стоит проверять экологический класс автомобиля и местные ограничения;

и Италии перед поездкой стоит проверять экологический класс автомобиля и местные ограничения; штрафы за нарушение ПДД в странах ЕС могут прийти даже после возвращения домой.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность – однако существенная. Так, согласно законодательству штраф может составить от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.