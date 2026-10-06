В ЕС без предупреждения отменили важный для украинцев поезд: что случилось

Чешская компания Leo Express с 5 октября приостановила международный железнодорожный маршрут, соединявший немецкий Франкфурт-на-Майне, чешскую Прагу и польский Перемышль – именно этот город для многих украинцев служил "воротами" в Евросоюз. Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, обещают полную компенсацию.

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Об этом фактически без предупреждения, за день до отмены рейсов, заявил пресс-секретарь компании Эмиль Седларжик. Он назвал главной причиной решения масштабные ремонтные работы на немецкой железнодорожной инфраструктуре, пишет Interia.

Почему отменили маршрут

По словам Седларжика, ремонтные работы на путях в Германии сделали невозможным соблюдение стабильного графика движения и обеспечение надлежащего уровня обслуживания.

"Движение практически каждый день по другому расписанию, с перебоями, объездными маршрутами и постоянными отклонениями от маршрута является неприемлемым. В связи с текущей ситуацией мы решили не продолжать эксплуатацию этой линии в этом году", – заявил представитель Leo Express.

На данный момент окончательные сроки возобновления курсирования поезда остаются неизвестными. Компания ведет переговоры с немецким национальным оператором Deutsche Bahn относительно возможных параметров будущего расписания.

Пассажирам, купившим билеты на даты после 5 октября, вернут средства в соответствии с действующими европейскими нормами пассажирских перевозок.

Что известно о рейсе

Железнодорожный рейс Перемышль – Прага – Франкфурт-на-Майне был одним из самых длинных в Европе – его протяженность составляла около 1300 км, а время в пути – ориентировочно 20 часов. Маршрут проработал чуть более двух месяцев после официального запуска 31 июля текущего года.

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Замысел руководства Leo Express заключался в создании прямого альтернативного сообщения между Восточной и Западной Европой в качестве замены авиаперелетам и автомобильным поездкам. Маршрут обслуживали трехвагонные составы (в частности, с одним спальным вагоном), сформированные из модернизированных вагонов, ранее приобретенных у Deutsche Bahn, с возможностью выбора женских или смешанных купе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в поездах "Укрзалізниці" появятся новые пассажирские вагоны. Ожидается, что к концу 2029 года компания получит их в общей сложности сразу 102 – договор о поставке заключен с "Крюковским вагоностроительным заводом". Стоимость проекта превышает 1 млрд грн – он будет профинансирован при поддержке государства. Часть вагонов будет предназначена для перевозки людей в инвалидных колясках.

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