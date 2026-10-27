Во всем мире вырастут цены на популярный в Украине продукт: какая причина

Изменение климата и геополитические конфликты бьют по мировому производству тропических фруктов. Из-за этого продажи бананов в 2027 году могут резко сократиться, а цены соответственно вырасти – в том числе и в Украине.

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Как сообщает Bloomberg, соответствующее предупреждение озвучил генеральный директор Chiquita Brands International Карлос Лопес Флорес. Он прогнозирует, что следующий год может стать для отрасли самым тяжелым за последние десятилетия.

"Отрасль столкнулась с экстремальными погодными условиями и геополитическими сбоями. Экономика выращивания тропических фруктов становится все дороже", – сказал Лопес Флорес.

Стабильность под угрозой

Долгое время бананы оставались одним из самых стабильных продуктов в потребительской корзине. По данным ОЭСР, в 2025 году экспортная выручка от продажи бананов достигла $12,8 миллиарда.

При этом производители годами работают с минимальной маржой, сталкиваясь с высокими рисками круглогодичных поставок и быстрой порчи фруктов. По словам Лопеса Флореса, негативное влияние на отрасль уже оказали:

конфликты на Ближнем Востоке отразились на ценах на топливо, удобрения и упаковочные материалы;

ценах на топливо, удобрения и упаковочные материалы; усиление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана) вызывает сильные ливни в крупнейших экспортерах бананов – Эквадоре и Перу. Из-за этого урожаи затапливает, растения чаще болеют, а инфраструктура разрушается;

(повышение температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана) вызывает сильные ливни в крупнейших экспортерах бананов – Эквадоре и Перу. Из-за этого урожаи затапливает, растения чаще болеют, а инфраструктура разрушается; из-за засух в бассейне Амазонки снизился уровень воды в Панамском канале – ключевом логистическом узле региона.

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На этом фоне Chiquita Brands International уже начала предварительные переговоры с ритейлерами о поставках и ценах на следующий год. Несмотря на то что большинство бананов продается по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, производители попытаются заложить растущие расходы в новые соглашения.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине тепличные помидоры подорожали на 10% за неделю, а рост цен продолжается уже третью неделю подряд. По состоянию на 25 октября производители предлагали томаты по 55-80 грн/кг, хотя в среднем они все еще на 22% дешевле, чем год назад.

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