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В известных финансовых компаниях в Украине обнаружили российский след: кого проверил НБУ

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
2,5 т.
Иллюстрация - мужчина держит кредитные карты
НБУ наказал 5 МФО и финансовых компаний. Источник: Pexels

Деловую репутацию ряда украинских микрофинансовых и финансовых компаний признали небезупречной. Выяснилось, что они скрывали российское гражданство или налоговый статус руководительницы компании, которой принадлежат доли в бизнесе.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Поводом для проверки регулятором стала публикация соответствующих журналистских расследований, которые позже подтвердили государственные органы.

Кого наказал НБУ

  • ООО "Би Эл Джи Микрофинанс" (работает на рынке под брендом микрофинансовой организации – МФО – Cashpoint).
  • ООО "ФК "Кредиплюс" (FinX, не следует путать с другой МФО CreditPlus).
  • ООО "Милоан".
  • ООО "ФК "Финмар".
  • ПТ "Донкредит".

Деловую репутацию совладельцев этих МФО и финансовых компаний тоже признали небезупречной. Речь идет о Родионе Бутко, швейцарской компании Bredley CH AG и украинской ТОВ "Берег-Груп".

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"Национальный банк примет дальнейшие меры реагирования в отношении указанных поставщиков финансовых услуг в связи с признанием их деловой репутации небезупречной", – предупредили в НБУ.

Согласно нормам украинского законодательства, подобные решения обычно ведут к ограничению работы финансовых учреждений, запрету на владение долями на небанковском финансовом рынке или полному лишению их лицензий за связи с государством-агрессором и подачу недостоверной отчетности регулятору

В чем причина

Выяснилось, что руководитель и член совета директоров Bredley CH AG Катерина Таттерсаль имеет гражданство и/или налоговое резидентство Российской Федерации. Согласно украинскому законодательству, это прямой признак небезупречной деловой репутации: если владелец компании имеет такие признаки, это автоматически распространяется и на сами финансовые компании, которыми он владеет

Кроме того, сами компании и остальные их совладельцы пытались ввести НБУ в заблуждение и сознательно предоставили недостоверную информацию об отсутствии у руководителя швейцарской структуры связей с РФ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине завершили ликвидацию двух банков – "Конкорд" и Банк Национальные инвестиции. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил процедуры ликвидации этих учреждений и прекратил выплачивать их вкладчикам гарантированное возмещение. Еще три банка – РВС Банк, Мотор-Банк и PINbank – проходят другие этапы вывода с рынка.

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