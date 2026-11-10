В известных финансовых компаниях в Украине обнаружили российский след: кого проверил НБУ
Деловую репутацию ряда украинских микрофинансовых и финансовых компаний признали небезупречной. Выяснилось, что они скрывали российское гражданство или налоговый статус руководительницы компании, которой принадлежат доли в бизнесе.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Поводом для проверки регулятором стала публикация соответствующих журналистских расследований, которые позже подтвердили государственные органы.
Кого наказал НБУ
- ООО "Би Эл Джи Микрофинанс" (работает на рынке под брендом микрофинансовой организации – МФО – Cashpoint).
- ООО "ФК "Кредиплюс" (FinX, не следует путать с другой МФО CreditPlus).
- ООО "Милоан".
- ООО "ФК "Финмар".
- ПТ "Донкредит".
Деловую репутацию совладельцев этих МФО и финансовых компаний тоже признали небезупречной. Речь идет о Родионе Бутко, швейцарской компании Bredley CH AG и украинской ТОВ "Берег-Груп".
"Национальный банк примет дальнейшие меры реагирования в отношении указанных поставщиков финансовых услуг в связи с признанием их деловой репутации небезупречной", – предупредили в НБУ.
Согласно нормам украинского законодательства, подобные решения обычно ведут к ограничению работы финансовых учреждений, запрету на владение долями на небанковском финансовом рынке или полному лишению их лицензий за связи с государством-агрессором и подачу недостоверной отчетности регулятору
В чем причина
Выяснилось, что руководитель и член совета директоров Bredley CH AG Катерина Таттерсаль имеет гражданство и/или налоговое резидентство Российской Федерации. Согласно украинскому законодательству, это прямой признак небезупречной деловой репутации: если владелец компании имеет такие признаки, это автоматически распространяется и на сами финансовые компании, которыми он владеет
Кроме того, сами компании и остальные их совладельцы пытались ввести НБУ в заблуждение и сознательно предоставили недостоверную информацию об отсутствии у руководителя швейцарской структуры связей с РФ.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине завершили ликвидацию двух банков – "Конкорд" и Банк Национальные инвестиции. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил процедуры ликвидации этих учреждений и прекратил выплачивать их вкладчикам гарантированное возмещение. Еще три банка – РВС Банк, Мотор-Банк и PINbank – проходят другие этапы вывода с рынка.