В отделении банка из кассы пропали 4,2 млн грн: уволенная сотрудница требовала в суде восстановить ее на работе

В Харькове из отделения "А-Банка" пропали более 4,2 млн грн в разных валютах. Как установило служебное расследование, кассирша на протяжении нескольких месяцев проводила махинации с наличными, в частности выдавала деньги неустановленным лицам. Однако уволили не только ее, но и руководительницу отделения, которая не обеспечила надлежащего контроля за кассой. Последняя решила оспорить свое увольнение и требовала от банка более 144 тыс. грн компенсаций. Однако суд встал на сторону финансового учреждения.

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Об этом говорится в решении суда по иску бывшей руководительницы харьковского отделения АО "Акцент-Банк" (А-Банк). Суд признал увольнение законным и отказал женщине в восстановлении в должности и выплате компенсаций.

Как из банка пропали более 4 млн грн

История началась в октябре 2025 года. Во время плановой инкассации деньги из отделения №454 в Харькове доставили в центр инкассации в Полтаве. Там при пересчете обнаружили значительную недостачу.

В частности, в кассе не хватало:

20 635 грн;

59 100 долларов;

37 000 евро.

Общая сумма недостачи составила 4 244 844 грн.

Банк начал служебное расследование, а правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах.

Во время проверки видеозаписей с камер наблюдения установили, что кассир отделения с июля по октябрь 2025 года проводила подозрительные операции с деньгами.

В частности, при обмене валют она выдавала суммы больше предусмотренных установленным курсом, а также передавала наличные неустановленным лицам без надлежащих оснований.

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Согласно материалам дела, именно эти операции привели к многомиллионной недостаче. Кассирше сообщили о подозрении в рамках уголовного производства.

В то же время служебная проверка выявила нарушения и со стороны руководительницы отделения.

Руководительница получала около 75 тыс. грн в месяц, но не контролировала кассу

Женщина возглавляла отделение №454 с июля 2022 года. В ее обязанности входили контроль за работой кассиров, ежедневная проверка остатков наличных, проведение ревизий и обеспечение сохранности денег.

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Однако, как установило служебное расследование, руководительница формально подтверждала результаты проверок, фактически не пересчитывая деньги.

В частности, она заверяла сверки кассы, подписывала акты смены материально ответственных лиц без надлежащей проверки и не обеспечивала контроль за кассовыми операциями.

Именно это, по мнению банка, позволило кассирше в течение нескольких месяцев скрывать недостачу.

10 октября 2025 года руководительницу и кассира отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. А 29 декабря руководительницу отделения уволили за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.

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Интересно, что из материалов суда также стал известен размер ее заработной платы. В августе 2025 года руководительнице начислили 74 055 грн, в сентябре – 77 518 грн. То есть среднемесячный заработок за эти два месяца составлял около 75,8 тыс. грн.

Суд согласился с аргументами банка и пришел к выводу, что руководительница действительно допустила грубое нарушение трудовых обязанностей. Суд также отклонил аргумент об увольнении во время больничного. Согласно установленным им обстоятельствам, больничный завершился до 29 декабря 2025 года – даты увольнения.

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В результате суд полностью отказал бывшей руководительнице в удовлетворении иска. Ее не восстановили на работе, а требования о выплате 84,5 тыс. грн зарплаты за вынужденный прогул и 60 тыс. грн морального вреда оставили без удовлетворения.

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