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В трех областях Украины подсолнечник массово поразила опасная болезнь: что будет с ценами

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация – поле подсолнухов
На Хмельнитчине, Тернопольщине и Буковине произошла вспышка склеротиниоза. Источник: склеротиніозом

В ряде регионов Украины произошло массовое поражение посевов подсолнечника опасной болезньюсклеротиниозом (белой гнилью), который грозит потерей до 100% урожая. На этом фоне в конце ноября – начале декабря цены вырастут на 50-70 $/т, а позже вернутся к 350-370 $/т.

Как сообщает SuperAgronom, в Хмельницкой, Тернопольской областях и на Буковине сегодня практически не осталось полей, свободных от этого патогена. Он распространился из-за расширения площадей под этой культурой и насыщения севооборотов рапсом, соей и подсолнечником, которые подвержены склеротиниозу.

Масштабы угрозы и как ей помешать

Возбудитель склеротиниоза – грибок склероция – сохраняет жизнеспособность в виде склероциев в почве от 4 до 10 лет. И, по оценкам агрономических экспертов, может привести к потере от 10% до 80% урожая, а при сильной вспышке экономические убытки могут достигать 100%.

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По словам агроэкспертов, риск развития заболевания резко возрастает при сочетании высокой влажности, продолжительных осадков, умеренной температуры и густого стеблестоя. Критический период – фаза цветения, а для контроля болезни специалисты рекомендуют комплексный подход:

  • соблюдать севооборот;
  • эффективно управлять растительными остатками;
  • контролировать густоту посевов;
  • своевременно проводить фунгицидную защиту;
  • уменьшать количество склероциев в почве с помощью биологических средств.

Ситуация на полях

Украинские аграрии уже собрали 89% урожая подсолнечника, а в пяти областях обмолот уже завершился. По состоянию на начало месяца было намолочено 10,3 млн т семян.

В целом производство в 2026 году может составить чуть более 11 млн т, что почти на 2 млн т меньше первоначального прогноза – его оценивали примерно в 13 млн т. Среди ключевых причин такого результата фермеры называют неблагоприятные погодные условия в сентябре и задержку уборки: значительная часть посевов, особенно в западных областях, до сих пор оставалась в полях

Что будет с ценами

В то же время аналитик Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Алексей Тартаковский называет подсолнечник проблемной культурой из-за низкой рентабельности – 15-16 тыс. грн/т в среднем. Поэтому текущие внутренние цены не обеспечивают надлежащей маржи, а прибыль сохраняется преимущественно при условии экспорта.

По оценке эксперта, для обеспечения внутренней переработки Украине необходимо 10-10,5 млн тонн, еще более 400 тыс. тонн может пойти на экспорт. На этом фоне цены на подсолнечник могут:

  • во второй половине ноября-декабре вырасти на 50-70 $/т;
  • зимой вернуться к отметке 350-370 $/т (без НДС).

Впрочем, несмотря на текущее давление на цены, аграрии не планируют сокращать площади под подсолнечником, а, наоборот, могут их увеличить, поскольку экономическая ситуация с зерновыми культурами сейчас еще сложнее.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Польша отказалась увеличивать транзит украинской агропродукции, а Румыния отметила ограниченные возможности своей инфраструктуры и приоритет интересов собственных фермеров. Если проблемы с экспортом сохранятся, в Украине до конца года могут остаться до 35 млн тонн агропродукции, а весной аграрии могут сократить посевные площади на 35-40%.

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фермерствоценысельское хозяйствоаграрии
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