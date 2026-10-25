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В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото
Коннектикут превращает закрытые мусорные полигоны в солнечные электростанции. Источник: Greenskies Clean Focus/Facebook

В штате Коннектикуте в США закрытые и законсервированные свалки массово накрывают солнечными панелями. Так, на уже закрытом городском полигоне твердых бытовых отходов в Нью-Хейвене, рядом с автомагистралью I-95, в июле 2026 года компания Greenskies установила 1900 солнечных батарей.

В настоящее время в штате уже построили 29 таких станций. Однако вице-президент Greenskies Райан Линарес обещает, что уже в этом году портфель заказов его компании на такое строительство "удвоится".

В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото

В Коннектикуте закрытые свалки становятся электростанциями. Источник: Greenskies/Facebook

Компания Greenskies запустила свои первые солнечные электростанции на свалках в 2016 году. С тех пор ее портфель действительно постоянно растет. Но в штате как минимум 294 закрытых мусорных полигона – места для роста более чем достаточно.

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Так или иначе, сейчас чиновники изучают заявки на строительство еще четырех новых станций.

В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото

В Коннектикуте закрытые свалки становятся электростанциями. Источник: Greenskies/Facebook

В чем суть

Федеральный департамент энергетики и охраны окружающей среды строго контролирует такое строительство компании. Специалисты дают разрешение только в том случае, когда солнечные панели даже случайно не могут повредить защитный слой свалки.

В целом не все свалки подходят для "солнечных полей". Понятно, что в первую очередь нужны ровные полигоны.

В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото

В Коннектикуте закрытые свалки становятся электростанциями. Источник: Greenskies/Facebook

А на тех, что подходят, строительство требует особых решений. В частности, на законсервированных свалках строго запрещено забивать сваи в землю. Любое отверстие в защитном слое грозит утечкой ядовитых отходов – как на поверхность, так и в грунтовые воды.

В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото

В Коннектикуте закрытые свалки становятся электростанциями. Источник: Greenskies/Facebook

Инженеры решили эту проблему с помощью тяжелых бетонных блоков. Они просто лежат на поверхности и удерживают все конструкции. А кабели прокладывают поверх грунта.

Доходные места

На станцию, которую построили неподалеку от Нью-Хейвена, сам город не потратил ни одного доллара из бюджета. Напротив, девелопер, который арендовал землю свалки на 20 лет, сам платит городу 6000 долларов ежемесячно.

В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото

В Коннектикуте закрытые свалки становятся электростанциями. Источник: Greenskies/Facebook

То есть за весь срок действия соглашения городской бюджет получит почти полтора миллиона долларов – с земли, которая раньше лишь требовала денег на кошение травы.

Свою выгоду получает и девелопер. Указанная станция ежегодно вырабатывает более 1,4 миллиона киловатт-часов чистой электроэнергии. Этого объема хватит для снабжения электроэнергией около 200 домов.

В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото

В Коннектикуте закрытые свалки становятся электростанциями. Источник: Greenskies/Facebook

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам не нужно получать отдельное разрешение на установку солнечных панелей на балконе или лоджии собственной квартиры. Дело в том, что это приравнивается к размещению бытового оборудования. Однако если конструкция выступает за пределы балкона, крепится к фасаду или затрагивает общедомовые конструкции – крышу или общий фасад, – специалисты все же рекомендуют получить письменное согласие ОСМД или управляющего домом.

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