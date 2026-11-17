Программная ошибка в локальных аппаратных системах крупнейшего банковского холдинга США JPMorgan Chase вызвала массовые сбои при работе с онлайн-счетами. Тысячи клиентов американских банков сообщили о трудностях с доступом и других проблемах.

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Как передает AP, с ошибками в понедельник, 16 ноября, столкнулись Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Zelle. На них распространился "эффект волны", но техническая поддержка начала оперативно восстанавливать сервисы.

В PMorgan Chase подчеркнули, что это не было результатом кибератаки. "Возникла временная проблема из-за программной ошибки в локальной аппаратной системе – она не связана с кибербезопасностью", – объяснил представитель компании.

"Это не системная проблема – другие банки могли пострадать от замедления транзакций только в тех случаях, когда они были стороной операции с нашим участием", – добавил представитель холдинга.

По данным Downdetector, часть американцев не могла получить доступ к основной банковской информации, в частности проверить остатки на счетах. Также люди жаловались на невозможность войти в аккаунт и другие трудности при использовании мобильных приложений и онлайн-банкинга.

Что предшествовало

Этот инцидент произошел через несколько дней после двух серьезных сбоев, повлиявших на другие секторы экономики США.

Речь идет о серьезном сбое в работе Microsoft в четверг, который длился несколько часов и затронул такие сервисы, как Outlook, Teams и помощник с искусственным интеллектом Copilot.

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После этого неожиданные проблемы затронули национальную систему управления воздушным движением, в результате чего все рейсы в США в пятницу несколько часов ожидали вылета. Авиасообщение по всей стране было нарушено и в течение выходных.

Как писал OBOZ.UA, в конце октября 2026 года немецкая оборонная компания Quantum Systems, поставляющая беспилотные системы Украине, стала целью кибератаки. Из-за обнаружения вредоносного программного обеспечения на сервере обновлений Бундесвер временно приостанавливал эксплуатацию всех дронов этого производителя.

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