В САП засекретили данные о деньгах фигурантов дел, которые должны перечислять благотворительным фондам? Почему не показали документы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) фактически отказалась предоставить статистику о суммах, которые фигуранты уголовных дел обязуются перечислять благотворительным фондам (БФ) в рамках соглашений о признании вины. Также, сославшись на законодательство, САП не предоставила документов, определяющих порядок выбора таких фондов, и не объяснила, кто инициирует выбор конкретного получателя средств.

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Об этом сообщил адвокат, управляющий партнер АО "Право и защита" Олег Шрам. Он отметил, что за информацией обращался непосредственно в САП – с официальным запросом. В частности, по его словам, он просил сообщить:

какой размер ущерба государству установлен приговором;

какая часть этого ущерба фактически возмещена до заключения соглашения;

какую сумму лицо обязалось возместить после утверждения соглашения;

какова общая сумма возмещения;

какая сумма отдельно перечислена или должна была быть перечислена благотворительным фондам и кому именно;

за счет каких средств: собственных, залога, арестованных или изъятых;

учитывался ли такой благотворительный взнос при согласовании вида и размера наказания и т. п.

"Ни одной цифры относительно количества соглашений, установленного ущерба, его возмещения или сумм, перечисленных благотворительным фондам, САП не предоставила. Ни одного документа относительно порядка или критериев выбора БФ тоже. Ни одного меморандума. Никакой информации о том, кто именно инициирует выбор конкретного благотворительного фонда", – сообщил Шрам.

Фактический отказ от предоставления информации, отметил он, в САП объяснили положениями Закона Украины "О доступе к публичной информации". Который, как заверили в прокуратуре, не обязывает их "создавать новую информацию" – хотя адвокат, как он заверил, "просил, в частности, копии уже существующих документов".

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Вместе с тем, как отметил Шрам, в САП все же сообщили, что после утверждения соглашения прокуроры проверяют факт уплаты штрафов, благотворительных взносов и возмещения ущерба – путем проверки платежных поручений и сроков уплаты. Кроме того, подчеркивается, что в прокуратуре отметили:

УПК не устанавливает перечисление средств в пользу ВСУ в качестве обязательного условия соглашения о признании вины – однако стороны могут "по взаимному согласию включить такое условие в соглашение, если оно является добровольным и не противоречит УПК".

При выборе БФ "могут учитываться специализация и способность оказывать целевую помощь Силам обороны" – однако кто именно это оценивает, на основании каких документов, по какой процедуре и почему в конкретном соглашении из десятков или сотен благотворительных фондов выбирается именно определенный фонд, "САП не объяснила".

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"То есть все выглядит примерно так: УПК такого платежа не требует. Стороны договариваются включить его в соглашение. Конкретный благотворительный фонд каким-то образом выбирается. Прокурор проверяет, чтобы деньги были перечислены выбранному фонду; Далее САП не контролирует использование средств. При этом на вопрос, кто, как и по каким правилам выбирает получателя десятков, сотен млн грн, ответа нет", – резюмировал Шрам.

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Со своей стороны, OBOZ.UA сообщает, что также направит в САП официальный запрос, в котором попросит раскрыть детали включения в соглашения о признании вины условий о перечислении средств БФ. Ответ прокуратуры будет опубликован после того, как он поступит в редакцию.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правоохранители разоблачили руководителей двух подразделений Госпродпотребслужбы во Львовской области в продаже удостоверений тракториста-машиниста. Схема заключалась в незаконной выдаче документов под видом платного обучения.