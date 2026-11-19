Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России вызвали в стране-агрессоре худший топливный кризис со времен распада Советского Союза – производство бензина упало почти вдвое. Чтобы стабилизировать ситуацию, Кремлю пришлось ввести чрезвычайные меры и увеличить импорт до максимума.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times. Журналисты отмечают, что ситуация, в которой оказалась Россия, ставит под сомнение ее способность экспортировать 3 млн тонн дизельного топлива в США.

"Россия постепенно меняет свое положение на мировом рынке нефтепродуктов, переходя от основного центра экспорта топлива к все более важному рынку импорта. Это впечатляющий поворот", – отмечает ведущий аналитик по исследованиям нефтепереработки и моделированию в Kpler Сумит Ритолия.

По данным Kpler, морской импорт бензина в октябре достиг 390 тыс. тонн. Особенно Россия нарастила поставки из Марокко, Турции, Индии и Египта.

Кроме того, в июле Беларусь экспортировала в РФ рекордное количество бензина, а всего с тех пор Россия импортировала более 600 тыс. тонн белорусского бензина. Это вынудило режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко перенаправить поставки с других экспортных рынков и запустить свои нефтеперерабатывающие заводы практически на полную мощность.

По словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, его страна с лета поставила в Россию 8000 тонн бензина. Такая диверсификация свидетельствует о том, что Россия прилагает все усилия для обеспечения дополнительных поставок бензина.

РЕКЛАМА

"Речь идет уже не просто об урегулировании эпизодического регионального дефицита. Это становится все более важной частью усилий России по балансировке внутренних поставок бензина на фоне перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов", – сказал Ритолия.

Аналитик отмечает, что причина – именно атаки украинских дронов на НПЗ. Особенно проблематичны для РФ удары по высокотехнологичным современным заводам, которые имеют имеют более высокий выход бензина.

Ссылаясь на два источника в нефтеперерабатывающей отрасли, Reuters пишет, что с конца октября атаки украинских беспилотников сократили совокупные объемы переработки сырой нефти на НПЗ в России на 45% – с более чем 700 до 400 тыс. метрических тонн в день (около 3 млн баррелей).

Главные истории дня

Только за последнюю неделю количество заводов, работа которых была нарушена или остановлена, выросло с 9 до 15 (из 35 крупнейших НПЗ в целом). Это может усугубить ситуацию на мировых рынках топлива и помешать сделке по экспорту дизельного топлива в Соединенные Штаты, заключенной между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как уже сообщал OBOZ.UA, все четыре танкера, которые по договоренности между США и РФ должны были доставить в Соединенные Штаты российский "дизель", развернулись и отправились в другом направлении. Это означает, что выполнение топливного соглашения, которое широко критиковали в Украине и Евросоюзе, оказалось под угрозой срыва.