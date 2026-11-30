Банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако есть условие: дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

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Об этом сообщили в ПриватБанке. Там отметили:

В самих США " никакие "старые" доллары из обращения не выводили " – а даже, если это и начнет происходить, процесс продлится много лет.

" – а даже, если это и начнет происходить, процесс продлится много лет. Юридически разницы между банкнотами разных лет нет .

. А потому паника относительно "старых" долларов выгодна тем, кто может получить их по отдельному курсу, который обычно значительно ниже реального.

Банки и обменники не принимают старые доллары? Жалуйтесь Нацбанку

При этом подчеркивается: политика правительства США состоит в том, что все дизайны банкнот ФРС остаются законным платежным средством или юридически действительны для платежей независимо от того, когда были выпущены – и НБУ придерживается этой позиции. Соответственно, если банк или обменник отказываются принимать у вас банкноту исключительно через год выпуска, это нарушает требования регулятора.

В таком случае, подчеркивается, стоит пожаловаться на отказавшее вам учреждение Нацбанку. Сделать это можно по ссылке.

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Так же, подчеркивается, жаловаться следует, если обменники готовы принять старые доллары только по заниженному курсу. К примеру, уменьшая его на 10 копеек на 1 долларе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских банках действуют обязательные ограничения на снятие налички. По ним, клиенты не смогут снять больше определенной суммы за конкретное время. При этом лимиты каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

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