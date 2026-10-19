В ПриватБанке рассказали, действительны ли доллары 1996 года: принимают ли обменники и банки такие купюры
Год выпуска долларов не может стать предлогом для отказа их приема банками и обменниками. Наоборот, те должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако есть условие: дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).
Об этом сообщили в ПриватБанке. Там отметили:
- В самих США "никакие "старые" доллары из обращения не выводили" – а даже, если это и начнет происходить, процесс продлится много лет.
- Юридически разницы между банкнотами разных лет нет.
"Паника относительно "старых" долларов выгодна тем, кто может получить их по отдельному курсу. Который обычно значительно ниже реального", – акцентировали в банке.
Банки и обменники не принимают старые доллары? Жалуйтесь НБУ
При этом подчеркивается: политика правительства США состоит в том, что все дизайны банкнот ФРС остаются законным платежным средством или юридически действительны для платежей независимо от того, когда были выпущены – и НБУ придерживается этой позиции. Соответственно, если банк или обменник отказываются принимать у вас банкноту исключительно через год выпуска, это нарушает требования регулятора.
В таком случае, подчеркивается, стоит пожаловаться на отказавшее вам учреждение Нацбанку. Сделать это можно по ссылке.
Так же, подчеркивается, жаловаться следует, если обменники готовы принять старые доллары только по заниженному курсу. К примеру, уменьшая его на 10 копеек на 1 долларе.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, повышение учетной ставки НБУ с 15,5% до 16% годовых не приведет к автоматическому росту доходности всех депозитов. Ведь каждый банк будет определять условия – в зависимости от собственной потребности в средствах, сроков привлечения вкладов и рыночной ситуации.
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