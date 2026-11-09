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В Польше "охотятся" на иностранцев: о какой рпасности предупредили украинцев

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
192
В Польше "охотятся" на иностранцев
В Польше "охотятся" на иностранцев. Источник: atlanticcouncil.org

В Польше расследуют схему, при которой через фиктивные компании регистрировали заявления о доверенности работы иностранцам. По данным Окружной прокуратуры в Лодзи, на 130 таких фирм зарегистрировали 11 485 ложных заявлений. Фактически людям предлагали формальное основание для въезда и пребывания, за которым не стояли ни работодатель, ни вакансия.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили:

  • Такие заявления о доверенности работы иностранцам могут служить основанием для пересечения границы и получения рабочих виз.
  • Поэтому фактически создавали видимость трудоустройства, за которым не стояли ни работодатель, ни вакансия.
  • В схеме фигурируют, в том числе, устроители-украинцы.

"Главная угроза в упомянутой ситуации состоит в том, что о фиктивности работодателя работник может узнать только после приезда. Когда средства уже израсходованы, а законность пребывания в стране под вопросом", – говорится в сообщении.

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Впрочем, отомечается, украинцы могут обезопасить себя от мошенников – и не попасть в неприятную ситуацию по приезду в Польшу. Для этого им стоит еще до выезда из Украины:

  • Проверить агентство труда в польском Национальном реестре агентств занятости (KRAZ).
  • Проверить данные непосредственного работодателя в Центральном реестре и информации о хозяйственной деятельности (CEIDG) или Национальном судебном реестре (KRS), сверив название, регистрационные данные и адрес.
  • Требовать проект договора, название предприятия, адрес рабочего места и сведения о том, кто будет выплачивать зарплату.

"Тревожным сигналом является отказ посредника назвать работодателя. Законное предложение всегда предусматривает конкретное предприятие, на которое работника нанимают. Также настораживать должно предложение оформить приглашение без участия самого предприятия, то есть без договора и подтверждения от работодателя. В таких случаях от предложения лучше отказаться", – советуют специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. В начале 2026 года в этой стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составило сразу почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

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