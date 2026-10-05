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В Monobank заметили новую комиссию за переводы: в банке объяснили, придется ли украинцам платить

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read3 мин
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Иллюстрация - женщина держит телефон и банковскую карточку
В Monobank опровергли слухи о комиссии. Иллюстративное изображение. Источник: Freepik

В социальных сетях и СМИ недавно распространилась информация о том, что Monobank с 18 октября якобы введет комиссию в размере 0,5% за перевод собственных средств на карты других банков, поскольку соответствующие изменения появились в тарифах. В то же время в банке уточнили, что пока вводить такую комиссию не планируют, поэтому с 18 октября новые условия не вступят в силу.

Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский. Информация о возможном изменении условий начала активно распространяться 5 октября. В тарифах Monobank заметили новый пункт, касающийся переводов собственных средств клиента на карты других украинских банков.

Введет ли банк комиссию за переводы

Введет ли банк комиссию за переводы. Источник: Monobank

Согласно обнародованной редакции документа, условия должны были зависеть от платежной системы карты получателя. За перевод собственных средств на карту Visa другого банка комиссия не предусматривалась, тогда как за аналогичную операцию на Mastercard была указана комиссия в размере 0,5% от суммы перевода.

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Именно это и послужило поводом для сообщений о том, что переводы из Monobank якобы станут платными. В тарифах также фигурировала конкретная дата — 18 октября 2026 года. Предполагалось , что именно тогда новые условия могут вступить в силу.

Банк опроверг введение комиссии

На сообщения в соцсетях отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он заявил, что банк пока не планирует вводить комиссию за такие переводы.

"Комиссию за переводы на карты других банков пока вводить не планируем. Когда решим ввести, я вас проинформирую", — написал Гороховский. Таким образом, сам факт появления нового тарифа в документах еще не означает, что с 18 октября с клиентов автоматически начнут взимать дополнительные 0,5%.

Даже в случае введения такого тарифа он не означал бы появление комиссии за все операции картой monobank. Речь идет именно о переводе денег на карту другого банка, а не об оплате товаров или услуг. То есть обычная оплата картой в супермаркете, кафе, на АЗС или при покупке в интернет-магазине не подпадала бы под потенциальную комиссию в 0,5%.

За некоторые переводы комиссия уже взимается

При этом полностью бесплатными все переводы monobank и сейчас не являются. В действующих тарифах банка предусмотрена комиссия в размере 0,9% за перевод собственных средств на карту или счет, эмитированный небанковским поставщиком платежных услуг. К таким операциям, в частности, могут относиться переводы на сервисы типа NovaPay.

Отдельные тарифы применяются и в других случаях — например, когда клиент осуществляет операцию не за счёт собственных, а за счёт кредитных средств. Поэтому перед крупным переводом клиенту в любом случае стоит обращать внимание на сумму комиссии, которую приложение показывает перед окончательным подтверждением операции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Monobank запустил в детском приложении кнопку "Попросить деньги": ребенок указывает сумму и может добавить пояснение, после чего родители получают уведомление и решают, переводить ли средства или отказать. На ответ родителям дается 24 часа, а для детей установлено ограничение — не более пяти запросов на деньги в день.

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