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В Киеве состоится вторая церемония Ukrainian Business Award 2026: награждение бизнеса, дискуссии и выступления TVORCHI и LADA

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
24
В Киеве состоится вторая церемония Ukrainian Business Award 2026: награждение бизнеса, дискуссии и выступления TVORCHI и LADA
В Киеве состоится вторая церемония Ukrainian Business Award 2026: награждение бизнеса, дискуссии и выступления TVORCHI и LADA

20 ноября в Regent Hill Event Hall в Киеве состоится вторая церемония награждения Ukrainian Business Award 2026. Событие объединит владельцев и руководителей компаний, предпринимателей и представителей бизнес-сообщества, чтобы отметить достижения украинского бизнеса и создать пространство для новых знакомств и партнерств.

В центре программы – торжественное награждение компаний за их результаты, профессионализм и вклад в развитие украинской экономики.

Также гостей ждет панельная дискуссия с участием Игоря Заболотного, Людмилы Калабухи, Ольги Йолтуховской и Геннадия Сорочинского. Участники поделятся практическим опытом, идеями и взглядами на развитие бизнеса.

Организаторы церемонии – Илья Славгородский, основатель UBA – Ukrainian Business Award, и Владислав Чириков, сооснователь UBA.

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Ведущим вечера станет Дядя Жора. Музыкальную программу представят специальные гости – группа TVORCHI и певица LADA.

Программа предусматривает нетворкинг с владельцами и руководителями компаний и торжественный банкет. Гости смогут обменяться опытом, обсудить совместные инициативы и найти новые направления для сотрудничества.

Среди партнеров мероприятия – NIO, Союз украинских предпринимателей, Дія.Бізнес, Board, "Янголи Трійки", "Траєкторія 3", Hetman, Procare, taptap и другие компании.

Дата: 20 ноября 2026 года

Место: Regent Hill Event Hall, Киев

Начало: 14:00

Instagram UBA: @uba.top

Количество мест ограничено. Чтобы узнать условия участия, обращайтесь к организаторам Ukrainian Business Award.

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