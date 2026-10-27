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В Киеве ограничили цены на такси: сколько будет стоить поездка во время воздушной тревоги

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
252
Иллюстрация — такси
В Киеве ограничили цены на такси. Источник: Pexels/emkanicepic

Кабмин ограничил повышение цен на такси в Киеве во время воздушной тревоги. Согласно новым правилам, максимальная наценка будет составлять 75% от бащового тарифа. Таким образом, поездка, которая до тревоги стола бы условно 300 грн, во время вражкеской атаки обойдется максимум в 525 грн.

Для этого Мининфраструктуры и Минэкономики подписали меморандум с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Он отметил: ограничение будет действовать и в других критических ситуациях. В частности, при:

  • остановке работы общественного транспорта – в т.ч., метрополитена;
  • другого форс-мажора, связанного с логистикой в ​​столице.

"Пассажиры сохраняют возможность самим регулировать цену. Но будут также установлены пределы", – говорится в сообщении.

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Сколько будет действовать "льготная наценка"

В то же время, отметил Корецкий, ограничение цен будет действовать не только во время тревоги. В частности, предусматривается, что "льготной" наценка будет:

  • не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня;
  • или пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам.

"Часто именно тогда спрос на поездки самый высокий, а людям нужно добраться домой... Правительство будет внимательно следить за выполнением вышеуказанных правил", – резюмировал премьер.

Кабмин ограничил повышение цен на такси в Киеве во время воздушной тревоги

Кабмин ограничил повышение цен на такси в Киеве во время воздушной тревоги. Источник: Сергей Корецкий

Как сообщал OBOZ.UA, во время одной из последних крупных воздушных тревог в Киеве цены на такси резко выросли. В отдельных случаях добраться с левого берега на правый стоило около 1 400 грн.

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