В крыле Кабмина, где работает Корецкий, провели ремонт на 54 тыс. грн: что известно о тендере

В Кабмине, по имеющейся информации, могут проводить масштабный ремонт в крыле здания, где работает премьер-министр Сергей Корецкий, однако в открытых закупках не удалось найти договоров, которые подтверждали бы общую стоимость таких работ. Сейчас известно о контракте ООО "АЛЕКС-БУД" на 54 тыс. грн для замены пожарного гидранта, однако эта закупка сама по себе не подтверждает проведение масштабного ремонта, а его заказчик, источник финансирования и полная стоимость остаются неизвестными.

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Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий в своем посте на Facebook. Он отметил, что не обнаружил публичных закупок, которые объясняли бы финансирование масштабного ремонта нескольких этажей.

Сейчас нет подтвержденных данных о полной стоимости работ, их заказчике и источнике оплаты. Поэтому вопрос о том, кто организовал ремонт и на каких основаниях привлекли подрядчиков, остается открытым.

Что известно о ремонте в здании Кабмина

По словам политолога, информация о ремонте распространяется среди людей, которые посещают правительственное здание. Он утверждает, что работы проводят в крыле, где расположены рабочие помещения премьер-министра Сергея Корецкого. По его словам, ремонт якобы охватывает несколько этажей, а работники строительной бригады ходят в форме с логотипом компании "Алекс Буд".

Голобуцкий также отметил, что масштаб работ удивил людей, которые помнят правительственное здание в предыдущие годы. По его оценке, настолько масштабного ремонта там не было со времен премьерства Владимира Гройсмана. В то же время эти утверждения пока основаны на информации, которую привел сам политолог. Сведений, которые бы официально подтверждали объем ремонтных работ, их стоимость и перечень помещений, в представленных материалах нет.

Голобуцкий также поставил под сомнение целесообразность возможного масштабного обустройства рабочих кабинетов руководства правительства во время полномасштабной войны. По его мнению, такие расходы требуют особой прозрачности, ведь общество должно понимать, на что направляют бюджетные средства.

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Какой тендер на 54 тысячи гривен нашел политолог

Отдельное внимание Голобуцкий уделил компании "Алекс-Буд", которую, по его словам, могли привлечь к ремонту. Он заявил, что проверил доступную историю государственных закупок и не нашел крупных контрактов на ремонт правительственных помещений, которые можно было бы непосредственно связать с описанными работами.

В то же время политолог привел данные о закупке, по которой ООО "АЛЕКС-БУД" получило контракт на 54 тыс. грн. Договор датирован 5 августа – после назначения Сергея Корецкого премьер-министром 16 июля. Предмет закупки – замена пожарного гидранта в здании Кабинета Министров Украины.

Главные истории дня

По информации, приведенной Голобуцким, заказчиком выступило Управление административных зданий Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина. Однако этот контракт касается конкретных работ по замене пожарного гидранта. Сам по себе он не подтверждает, что компания выполняет масштабный ремонт помещений премьера, а также не позволяет установить общую стоимость такого ремонта.

Политолог утверждает, что не нашел других крупных публичных закупок соответствующих структур Кабмина, которые можно было бы связать с ремонтом целого крыла здания. В то же время отсутствие найденных им закупок не доказывает, что других договоров или законных оснований для проведения работ не существует.

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Кто заказал работы и откуда поступают средства

Главный вопрос, который поднял Голобуцкий, касается финансирования. Если ремонт действительно имеет значительный масштаб, необходимо выяснить, кто выступает его заказчиком, какая смета утверждена и из каких средств оплачивают работы.

Также важно установить, привлекали ли "Алекс-Буд" напрямую или компания может работать как субподрядчик другого исполнителя. Во втором случае договор на основной объем работ может быть заключен с другой компанией, а информация о нем не обязательно будет очевидна при проверке закупок только одного подрядчика.

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В своем посте политолог задал ряд вопросов: кто заказал ремонт, сколько он стоит, из какого бюджета его финансируют и есть ли договор с другим подрядчиком. Он подчеркнул, что общество имеет право знать стоимость масштабных работ в государственном здании.

Чтобы окончательно выяснить обстоятельства, нужны официальные разъяснения Кабинета Министров, договоры, сметы и информация об источниках финансирования. Без этих документов невозможно достоверно определить, связан ли контракт на 54 тыс. грн с ремонтными работами, о которых сообщает политолог.

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В своем посте политолог связал историю с ремонтом с сообщениями представителей местного самоуправления о задержках бюджетных платежей. По его словам, громады жалуются на проблемы с оплатой счетов, из-за которых они не могут вовремя рассчитываться за критически важные услуги.

Голобуцкий поставил вопрос о том, по каким критериям принимают решения о проведении таких платежей и почему одних расходов приходится ждать, тогда как другие вопросы, по его оценке, решаются быстрее. Он также иронично упомянул так называемый "шлагбаум Корецкого" – образ, которым в его публикации описаны возможные задержки и ручное согласование платежей. В то же время приведенные утверждения являются позицией самого политолога, а конкретные обстоятельства задержек и механизмы принятия решений требуют отдельного подтверждения.

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