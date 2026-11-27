В ирландском графстве Мейо украинские беженцы не смогут претендовать на социальное жилье или помощь для бездомных. Поскольку в ближайшие недели они потеряют право на государственное жилье, решать жилищный вопрос им придется полностью самостоятельно.

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Как сообщает The Mayo News, об этом заявила директор по вопросам жилищного хозяйства Совета графства Кэтрин Макконнелл. Речь идет о сотнях людей, в том числе о семьях с детьми.

В чем заключается проблема

В Ирландии с мая 2026 года поэтапно сворачивают программу финансирования коммерческого жилья для украинцев с временной защитой. Цель – снизить зависимость от отелей и перейти к более устойчивой системе размещения.

В ближайшие месяцы новое жилье придется искать почти 500 украинцам. Это связано с завершением контрактов с отелями, где их разместили:

30 ноября – выселят 246 человек ;

; а 31 января 2027 года – еще 246 беженцев.

Комментируя эту ситуацию, член Совета графства Майкл Килкойн на заседании учреждения в ноябре выразил опасение, что после выселения из государственных учреждений украинские семьи могут оказаться просто на улице.

"Если 50 из них окажутся на The Mall (зеленой зоне в центре административного центра Мейо, города Каслбар – Ред.), будучи бездомными вместе со своими маленькими детьми, вы хотите сказать мне, что местным властям поручено просто оставить их там?" – спросил он.

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Кэтрин Макконнелл ответила, что, по информации Министерства юстиции, украинцы не имеют права на жилищную поддержку – ее будут предоставлять только украинцам, получившим ирландское гражданство. В то же время им предложат места в государственных центрах размещения, где они должны самостоятельно заботиться о своих потребностях.

Ситуация с бездомностью в Мейо

По данным местных властей, более 250 человек в Мейо, среди которых 63 ребенка, уже находятся в местах экстренного размещения. Кроме того, в 2025 году в списке ожидания на социальное жилье в графстве было 1046 домохозяйств.

Главные истории дня

Майкл Килкойн предупредил, что выселение сотен украинцев может дополнительно усилить давление на местный рынок недвижимости. Независимый член совета Петси О’Брайен также обратил внимание на нехватку инфраструктуры, поскольку за время полномасштабной российской агрессии новый дом в Мейо нашли как минимум 3943 украинца.

Также О’Брайен отметил, что инфраструктура Ирландии не успевает за ростом населения, поэтому местным властям все сложнее обеспечивать потребности всех жителей.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что беженцы из Украины в Ирландии сталкиваются со случаями недобросовестного поведения со стороны арендодателей, которые требуют у них деньги за размещение в субсидируемом государством жилье. В такой ситуации они вынуждены платить, поскольку им не к кому обратиться за защитой своих прав.