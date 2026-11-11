В стране ЕС массово сокращают персонал: куда еще могут устроиться украинцы

Для украинцев, которые ищут работу в Польше, больше всего перспектив открывается в оборонной промышленности, машиностроении, логистике и сфере услуг, тогда как в ряде традиционных производств продолжаются сокращения. Средняя зарплата в польском бизнес-секторе составляет 9345 злотых брутто (108 тыс. грн), однако работодатели все более избирательно нанимают работников и в первую очередь ищут квалифицированных специалистов.

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Об этом говорится в исследовании аналитического центра международной компании по трудоустройству, пишет "Минфин". Его специалисты проанализировали изменения занятости в польских отраслях за третий квартал 2026 года, опираясь на статистику Главного статистического управления Польши (GUS).

В каких отраслях Польши растет количество рабочих мест

Самый заметный рост занятости в третьем квартале 2026 года зафиксировали в производстве электроники, транспортного и промышленного оборудования. Именно эти направления демонстрируют положительную динамику на фоне сокращений в других частях промышленного сектора.

Особенно показательна ситуация в производстве транспортного оборудования. Если автомобильная промышленность теряет работников, то предприятия, выпускающие другие виды транспорта и техники, напротив, наращивают занятость. В частности, к этой категории относятся производство железнодорожной, авиационной, судостроительной и отдельных видов военной техники. Общее количество занятых в этом направлении увеличилось до 60,3 тыс. человек.

Для сравнения, производство автомобилей остается одним из крупнейших работодателей среди промышленных направлений – здесь работают 194,7 тыс. человек. Однако за год отрасль потеряла 6,7 тыс. работников. Рост промышленного сектора происходит неравномерно, а концентрируется вокруг отдельных производств, которые получают новые заказы и инвестиции.

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Важно также понимать, что приведенные показатели отражают изменение общего числа занятых, а не количество актуальных вакансий. То есть рост численности работников свидетельствует о расширении соответствующих направлений, но сам по себе не означает, что предприятия открыли такое же количество новых предложений о работе.

Оборонная промышленность Польши создает новые рабочие места

Одним из важных факторов роста занятости становятся государственные инвестиции в оборонное производство. Польша расширяет возможности собственного военно-промышленного комплекса, а вместе с новыми заказами у предприятий возникает потребность в дополнительном персонале.

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Показательным примером стали объявленные в конце октября инвестиционные проекты трех предприятий польского оборонного холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa – Jelcz, Rosomak и Bumar-Łabędy. Общая стоимость запланированных вложений составляет почти 1,3 млрд злотых. Реализация этих проектов, по информации Министерства развития и технологий Польши, предусматривает создание более 220 новых рабочих мест.

Такие вложения влияют не только на сами предприятия, но и на смежные производства, которые обеспечивают их комплектующими, оборудованием и другими необходимыми ресурсами. Расширение производственных мощностей формирует дополнительную потребность в технических специалистах, инженерах и квалифицированных рабочих.

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В Gremi Personal отмечают, что именно оборонная промышленность становится одним из направлений, где спрос на персонал имеет перспективы дальнейшего роста. В то же время важную роль будут играть инфраструктурные проекты и развитие отдельных направлений машиностроения.

Где в Польше продолжают сокращать работников

На противоположной стороне оказались отрасли, сталкивающиеся с сокращением занятости. Прежде всего это автомобильное производство, а также мебельная и легкая промышленность. Автомобильный сектор остается крупным работодателем, однако годовое сокращение на 6,7 тыс. работников свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются предприятия этого направления.

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В то же время сокращение занятости не означает, что вся автомобильная промышленность прекратила нанимать людей. Речь идет об общем изменении численности персонала, которое может быть результатом оптимизации производства, пересмотра расходов и изменения потребностей предприятий.

Мебельная и легкая промышленность также продолжают терять работников. Для этих направлений важными остаются расходы на производство, конкуренция и объемы заказов. В таких условиях работодатели могут сокращать штаты или откладывать расширение предприятий.

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Итак, украинцам, которые ищут работу в Польше, стоит учитывать не только общее количество вакансий, но и ситуацию в конкретной отрасли. Профессии, которые еще недавно пользовались стабильным спросом, могут постепенно терять актуальность, тогда как технические специальности становятся более перспективными.

Сколько платят работникам в Польше

На фоне изменений на рынке труда продолжают расти и зарплаты, хотя темпы повышения оплаты труда постепенно замедляются. Согласно расчетам, средняя месячная зарплата в польском бизнес-секторе в третьем квартале 2026 года составляла 9345 злотых брутто. За год этот показатель увеличился на 6,1%, или на 537 злотых.

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В то же время официальная статистика GUS свидетельствует о некотором замедлении роста заработков. В сентябре номинальные зарплаты в годовом измерении выросли на 5,9%, тогда как инфляция составила 4,1%.

Таким образом, заработки продолжают расти быстрее общего уровня цен, однако разрыв между этими показателями не слишком велик. Кроме того, польские предприятия осторожнее относятся к увеличению расходов на персонал. По данным Национального банка Польши (NBP), компании прежде всего стараются удержать ключевых специалистов, а не проводить масштабное повышение оплаты труда для всех работников.

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Для украинцев, которые уже находятся в Польше или планируют переезд ради трудоустройства, ситуация остается неоднозначной. С одной стороны, рынок постепенно стабилизируется, с другой – работодатели становятся требовательнее к кандидатам и не спешат массово увеличивать штаты.

По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, спрос на работников становится более избирательным. Он отмечает, что снижение общего спроса на персонал не означает, что квалифицированных специалистов стало легче найти. Потребность в работниках сохраняется в оборонной промышленности, отдельных направлениях машиностроения, логистике, розничной торговле и HoReCa – сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году в Польше начнут действовать новые общеевропейские правила противодействия отмыванию средств. Из-за них, чтобы совершить покупку на сумму свыше 10 тыс. евро, украинским беженцам нужно будет предоставить универсальный идентификатор личности (PESEL).