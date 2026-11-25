Мобильный оператор "Киевстар" объявил о пересмотре тарифов на пакеты кино и телевидения "Київстар ТБ". В частности, абонплата за пакет "Премиум HD" составит 299 грн в месяц, а за "Дорослий", "Кіно Ультра" и "Плюс" – 99 грн.

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Цены вырастут уже с 1 декабря 2026 года и будут действовать как для нынешних, так и для новых пользователей. Об этом сообщили в самой компании и отметили, что стоимость пакетов не менялась в течение последних пяти лет.

Как изменятся цены

Новые тарифы распространятся на всех пользователей соответствующих пакетов – и тех, кто уже пользуется платформой, и новых абонентов. С 1 декабря 2026 года цены вырастут следующим образом:

"Премиум HD" – с 200 до 299 грн/мес;

– с 200 до 299 грн/мес; "Взрослый" – с 50 до 99 грн/мес;

– с 50 до 99 грн/мес; "Кино Ультра" – с 50 до 99 грн/мес;

– с 50 до 99 грн/мес; "Плюс" – с 50 до 99 грн/мес.

Почему цены и телевидение подорожают

В компании объяснили, что за пять лет работы платформа существенно расширила предложение контента. Помимо фильмов, сериалов, мультфильмов и телеканалов, сервис развивает собственные продукты, которые, в частности, поддерживают украинское кино.

В то же время, по словам представителей платформы, растут расходы на приобретение контента и развитие сервиса. Обновление стоимости пакетов должно помочь поддерживать качество услуг, в дальнейшем расширять библиотеку и создавать эксклюзивный контент.

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Мобильные тарифы уже подорожали

Ранее в декабре "Киевстар" уже пересмотрел условия конвергентной линейки "Все Разом", которая объединяет мобильную связь и домашний интернет в одном пакете. Одновременно оператор обновил тариф "Детский", а предыдущую серию предложений перевел в архив. Главным изменением стало повышение стоимости пакетов.

В среднем абонентам придется платить примерно на 100 грн больше. Причем это не отдельная корректировка для определенной категории клиентов, новые ценовые условия распространились сразу на несколько направлений подключения.

Главные истории дня

Одной из особенностей обновления стало то, что повышение цен не сопровождалось пропорциональным расширением пакетов услуг. То есть абоненты получили новую стоимость обслуживания, но не увидели такого же масштабного увеличения возможностей тарифов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в октябре 2026 года украинцы осуществили 32 084 переноса мобильных номеров от одного оператора к другому (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Чаще всего к другим операторам переходили абоненты "Киевстара".