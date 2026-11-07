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В ДТЭК объяснили, почему после включения электричество может пропасть: озвучен важный совет

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
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Электрическое освещение. Иллюстрация
Отключение электроэнергии в Украине. Иллюстрация. Источник: Michael Giugliano/Pexels

В ДТЕК советуют не спешить с включением мощных электроприборов. В частности, компания рекомендует подождать не менее 30 минут после появления электричества. Это позволит избежать аварий, которые могут возникать сразу после восстановления энергоснабжения.

Такие рекомендации опубликованы на странице ДТЕК. После этого технику стоит включать постепенно, а не всю одновременно. Например, сначала можно воспользоваться электрочайником, а уже после завершения его работы включать бойлер или стиральную машину. Особенно важно соблюдать эти рекомендации жителям многоквартирных домов. Даже если в отдельной квартире работает немного техники, одновременное включение мощных приборов десятками соседей может создать чрезмерную нагрузку на общие электросети.

Еще одна проблема – перепады напряжения. По объяснению энергетиков, они могут возникать из-за неравномерной нагрузки на фазы, повреждения электрооборудования и использования резервных линий после российских обстрелов.

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Если после восстановления электроснабжения напряжение остается нестабильным, жильцам стоит обратиться в ОСМД, к управляющему домом или оператору системы распределения – в зависимости от того, где именно возникла проблема.

При этом в ДТЭК подчеркивают, что энергетическая инфраструктура продолжает подвергаться российским атакам. Из-за повреждения оборудования ремонтные бригады вынуждены работать в сложных условиях, а некоторые линии могут временно работать по резервным схемам.

Итак, даже если электроэнергию вернули согласно графику, это не гарантирует отсутствия локальной аварии. Постепенное включение техники помогает снизить риск повторных отключений.

Где смотреть графики отключений света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.

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