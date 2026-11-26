Украинцы имеют право на возврат средств за туристические поездки, которые не состоялись, однако туроператоры и турагенты не всегда добровольно выполняют свои обязательства. В таком случае потребителям приходится обращаться в государственные органы, чтобы отстоять свои права. Подобная ситуация произошла в Ровненской области, где местному жителю удалось вернуть 67 тыс. грн за неудачную поездку лишь после вмешательства государственных органов.

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Туристическая поездка не состоялась по вине туроператора. Несмотря на это, клиенту отказали в возврате денег, поэтому он обратился в Госпродпотребслужбу, о чем сообщили в главном управлении ведомства в Ровенской области.

"Специалисты Госпродпотребслужбы рассмотрели обращение и провели консультационную работу о необходимости соблюдения требований законодательства … В результате принятых Госпродпотребслужбой мер права потребителя восстановлены, а средства в размере 67 200 гривен возвращены", – отметили в службе.

Кто отвечает за неудачную поездку

Согласно статье 20 Закона Украины "О туризме", именно туроператор отвечает перед туристом за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на туристическое обслуживание. Чтобы избежать проблем с возвратом денег, в Госпродпотребслужбе советуют перед покупкой тура:

проверять информацию о туроператоре и турагенте;

внимательно читать договор, в частности условия отмены поездки;

сохранять документы об оплате и переписку с компанией;

в случае нарушения условий договора сначала обращаться в компанию с письменным требованием вернуть деньги.

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Если урегулировать ситуацию не удается, потребитель может подать обращение в Госпродпотребслужбу или ее территориальное управление.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за первые 6 месяцев 2026 года в Украине зафиксировали 4,82 млн туристических ночевок с уплатой туристического сбора, что на 12,7% больше, чем в прошлом году, а больше всего туристов приняли Львовская, Ивано-Франковская области, Киев, Закарпатье и Киевская область. В то же время быстрее всего туристическая активность росла в Киевской, Харьковской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областях, а количество ночевок иностранцев за весну увеличилось на 27%.

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