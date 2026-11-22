Этим специалистам готовы платить до 90 тыс. грн: какие профессии стали самыми прибыльными в Украине
В 2026 году самыми высокооплачиваемыми профессиями в Украине стали преимущественно рабочие и строительные специальности: штукатурам в октябре предлагали до 90 тыс. грн, а дальнобойщикам, каменщикам и фасадчикам – по 70 тыс. грн. Самый большой годовой прирост зарплат зафиксировали у электриков, сантехников и монтажников, тогда как больше всего вакансий работодатели размещали для продавцов, водителей, грузчиков и разнорабочих.
Больше всего работодатели ищут продавцов, водителей, грузчиков и разнорабочих, а в некоторых популярных офисных и онлайн-профессиях конкуренция среди кандидатов остается значительно выше. Об этом свидетельствуют данные профильного портала по поиску недвижимости.
Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты в 2026 году
По данным специалистов, в октябре самые высокие медианные зарплаты предлагали представителям строительных и рабочих специальностей. Абсолютным лидером стал штукатур, которому работодатели готовы платить в среднем 90 тыс. грн. Отмечается, что это больше, чем предложения для многих других технических специалистов и работников популярных сфер.
Высокие зарплаты также предлагают водителям международных рейсов и мастерам строительных работ. В частности, дальнобойщики, каменщики и фасадчики могли рассчитывать на медианную зарплату 70 тыс. грн.
Топ профессий с самыми высокими зарплатами в октябре 2026 года
Таким образом, наиболее высокооплачиваемыми остаются специалисты с практическими навыками, опытом работы со строительными материалами, оборудованием, техникой или способностью выполнять сложные ремонтные задачи. Высокие зарплаты в этой категории также могут быть связаны с необходимостью быстро находить квалифицированных работников, которых не хватает на рынке.
В частности, штукатуров, каменщиков, фасадчиков и плиточников привлекают к работам на строительных объектах, ремонту жилья, восстановлению поврежденных зданий и другим проектам. В таких сферах важны не только формальное образование, но и практический опыт, скорость выполнения работ и качество результата.
Больше всего вакансий – для продавцов, водителей и грузчиков
Высокие зарплатные предложения и количество вакансий – не одно и то же. Если строительные специальности оказались среди лидеров по уровню оплаты, то больше всего объявлений в октябре работодатели размещали для работников торговли, логистики и физического труда. Чаще всего компании искали:
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продавцов – 8 127 вакансий;
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водителей – 7 427 вакансий;
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грузчиков – 4 034 вакансии;
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разнорабочих – 3 505 вакансий;
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поваров – 2 603 вакансии;
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охранников – 2 219 вакансий.
Профессии остаются важными для повседневной работы бизнеса. Розничной торговле нужны сотрудники для обслуживания покупателей, логистическим компаниям – водители и работники складов, а производству и строительству – люди, которые будут выполнять физические задачи.
В то же время большое количество объявлений не всегда означает, что найти работу на такой должности просто. Все зависит от региона, графика, требований к опыту, зарплатных ожиданий и условий труда.
На некоторые вакансии претендуют десятки и сотни людей
На украинском рынке труда есть и противоположная ситуация – когда вакансий относительно немного, а желающих получить работу значительно больше. Самую высокую конкуренцию среди кандидатов в октябре зафиксировали на отдельных должностях, связанных с онлайн-торговлей, кадровой работой и созданием контента. В частности, больше всего откликов на одну вакансию получали:
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менеджеры интернет-магазинов – в среднем около 175 откликов;
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HR-специалисты – 46,2 отклика;
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операторы чата – 40,1 отклика;
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копирайтеры – 35,4 отклика.
Сложнее всего найти работу в этой категории, судя по количеству откликов, менеджерам интернет-магазинов. На одну вакансию в среднем претендуют примерно 175 кандидатов. Отмечается, что это свидетельствует о высокой конкуренции среди соискателей, которые рассматривают удаленную работу, занятость в сфере интернет-продаж или позиции, связанные с коммуникацией и администрированием онлайн-магазинов.
В то же время на рабочие специальности конкуренция может быть ниже, а потребность работодателей – выше. Из-за этого компаниям приходится пересматривать зарплатные предложения и условия, чтобы привлечь необходимых работников.
Как за год выросли зарплаты электриков, сантехников и монтажников
Дефицит кадров влияет не только на количество вакансий, но и на зарплаты. За год наибольший рост медианных предложений среди отдельных рабочих профессий зафиксировали у электриков, сантехников, монтажников и плиточников.
Электрикам в октябре 2026 года предлагали зарплаты на 25% выше, чем годом ранее. Медианное предложение достигло 50 тыс. грн. Для сантехников зарплаты выросли на 21%, монтажников – на 20%, а плиточников – на 19,2%.
Особенно заметно изменилась оплата труда штукатуров. В октябре 2025 года медианная зарплата для них составляла 68 750 грн, а через год выросла до 90 тыс. грн. Таким образом, прирост составил почти 24%.
Для прорабов зарплатные предложения практически не изменились: в прошлом году работодатели также предлагали около 50 тыс. грн. Это отличается от ситуации в других рабочих профессиях, где оплата постепенно росла.
Руководитель направления OLX Робота Мария Абдуллина связывает рост оплаты труда с нехваткой кадров. По ее словам, рабочие специальности остаются одной из самых актуальных потребностей украинского рынка труда, а дефицит работников вынуждает бизнес повышать зарплаты.
По данным OLX Робота, рабочие профессии в Украине остаются наиболее востребованными, а дефицит кадров подталкивает работодателей повышать зарплаты. В частности, в октябре 2026 года заметнее всего зарплаты выросли у электриков (+25%), сантехников (+21%), монтажников (+20%) и плиточников (+19,2%). В то же время среди наиболее часто размещаемых вакансий были продавцы, водители, грузчики, разнорабочие, повара и охранники.
В каких областях платят больше всего
Зарплаты в Украине существенно различаются в зависимости от региона и сферы деятельности. На уровень оплаты влияют концентрация бизнеса, спрос на специалистов, экономическая активность, количество предприятий и ситуация с кадрами.
По данным за август 2026 года, в сфере медицины и фармацевтики самую высокую медианную зарплату зафиксировали на Херсонщине – 150 тыс. грн. В сфере недвижимости лидером стала Киевщина, где предлагали 60 тыс. грн. В Одессе медианная зарплата в этой сфере составляла 55 тыс. грн, а на Хмельнитчине – 50 тыс. грн.
Если же рассматривать производство и рабочие профессии, самый заметный рост зарплат зафиксировали на Львовщине. В августе медианное предложение там достигло 40 тыс. грн, что на 40,4% больше, чем годом ранее. На Киевщине работникам производственных и рабочих специальностей предлагали в среднем 35 тыс. грн – это на 19% больше прошлогоднего показателя.
Региональные различия свидетельствуют о том, что даже в рамках одной профессии зарплаты могут существенно различаться. В одних областях работодатели активнее расширяют производство или ищут персонал для новых проектов, в других спрос может быть ниже, что влияет на уровень предлагаемых зарплат.
На Киевщине больше всего вакансий, а на Днепропетровщине ищут производственных работников
Киевская область остается одним из крупнейших центров трудоустройства в Украине. По данным за август 2026 года, больше всего вакансий там размещали в сфере розничной торговли, продаж и закупок, производства, логистики, доставки и гостинично-ресторанного бизнеса.
Больше всего объявлений в Киевской области было в розничной торговле, продажах и закупках – 6 517. Производство и рабочие профессии заняли второе место с 5 289 вакансиями. Еще 4 689 объявлений касались логистики, складов и доставки. В гостинично-ресторанном бизнесе и туризме разместили 2 982 вакансии, а в строительстве и облицовочных работах – 2 239.
В Днепропетровской области больше всего вакансий было в производстве и рабочих специальностях – 2 142 объявления. Еще 2 091 вакансия касалась логистики, складов и доставки. Киевская область концентрирует значительное количество торговых, логистических и сервисных предприятий, тогда как Днепропетровская область остается важным промышленным центром с потребностью в производственном персонале.
Для сравнения, средняя зарплата в Украине в августе 2026 года составляла 31 892 грн. За год этот показатель увеличился на 23%, однако по сравнению с июлем уменьшился на 1,1%. Самую высокую среднюю зарплату зафиксировали в Киеве – 48 705 грн. Во Львове она составляла 33 981 грн, а в Киевской области – 32 404 грн.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2027 года базовый оклад от 40 000 грн предлагают установить для врачей не только в больницах и поликлиниках, но и в школах, спортивных учреждениях и учреждениях соцзащиты. Для медсестер и фельдшеров предлагают минимальный оклад в 27 000 грн.