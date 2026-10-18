Этим специалистам готовы платить до 160 тыс. грн: кого чаще всего ищут работодатели

В Украине в начале октября 2026 года насчитывалось около 225 тыс. актуальных вакансий, причем больше всего работодатели нуждались в работниках сферы торговли, промышленности, транспорта, строительства, а также в квалифицированных технических специалистах. Самые высокие предложения по зарплате для отдельных вакансий достигают 160 тыс. грн для инженеров, 85 тыс. грн для водителей, 80 тыс. грн для трактористов, 65 тыс. грн для механиков и 60 тыс. грн для электриков.

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О ситуации на украинском рынке труда рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии СМИ. По ее словам, если раньше в основном кандидаты соревновались за рабочие места, то теперь предприятия все чаще вынуждены прилагать дополнительные усилия, чтобы найти работников с необходимыми навыками.

Особенно ощутимой стала нехватка кадров в сферах, обеспечивающих работу промышленности, транспорта, логистики, энергетики и строительства. Именно там работодатели нуждаются в людях с практическими навыками, опытом работы с оборудованием и соответствующей профессиональной подготовкой.

В то же время значительное количество открытых вакансий не означает, что каждый кандидат может беспрепятственно найти работу. На рынке сохраняется несоответствие между навыками соискателей и требованиями предприятий. Из-за этого одни работодатели долгое время не могут закрыть вакансии, тогда как часть соискателей сталкивается с трудностями при трудоустройстве.

Кого больше всего ищут работодатели в Украине

По данным Государственной службы занятости, в начале октября 2026 года на Едином портале вакансий насчитывалось около 225 тыс. актуальных предложений о работе. Ресурс объединяет вакансии самой службы занятости и объявления ведущих украинских платформ по поиску работы.

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Наибольшее количество предложений сосредоточено в сфере торговли. На нее приходится около 35 тыс. вакансий, или 16% от общего количества, это означает, что примерно каждое шестое рабочее место, представленное на портале, связано именно с торговлей.

В то же время значительный спрос на работников сохраняется в промышленности, транспортной отрасли, медицине и финансовом секторе. В частности, больше всего вакансий работодатели предлагают в следующих сферах:

Сфера деятельности Количество вакансий Торговля около 35 000 Промышленность около 20 000 Транспорт около 17 000 Медицина около 10 000 Финансы и аудит около 10 000

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При этом наибольшее количество вакансий не обязательно свидетельствует о самых высоких зарплатах. Например, торговля остается одним из крупнейших работодателей по количеству предложений, однако самые высокие зарплаты предлагаются отдельным техническим специалистам.

В сфере торговли и услуг предприятия чаще всего ищут продавцов, администраторов, поваров и пекарей. Такие работники нужны как крупным торговым сетям, так и небольшим предприятиям. В производственном секторе особенно востребованы слесари, электрики, электромонтеры, швеи, механики и другие квалифицированные рабочие. Также работодатели активно ищут водителей, комплектовщиков и экспедиторов.

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Не менее важным остается спрос на специалистов с высшим образованием и специализированной подготовкой. Среди них – инженеры, бухгалтеры, врачи, учителя, медицинские сестры и технологи. В то же время найти работу могут и люди без специальной профессиональной квалификации. Для них доступны вакансии грузчиков, уборщиков, кладовщиков и подсобных рабочих.

По словам Жовтяк, сегодня работодатели обращают внимание не только на наличие диплома, но и на практические навыки кандидата и его готовность осваивать новые профессиональные навыки.

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"Наибольшие шансы имеют не просто люди с конкретным дипломом, а те, чьи навыки соответствуют реальным потребностям экономики и кто готов учиться. Особенно востребованы рабочие профессии, специалисты в сфере производства, строительства, транспорта, логистики, энергетики – все, кто работает на восстановление и развитие страны", – пояснила директор Государственной службы занятости.

Зарплаты до 160 тысяч гривен: кому работодатели готовы платить больше всего

Одной из особенностей украинского рынка труда стал рост ценности квалифицированного технического труда. Из-за дефицита специалистов предприятия готовы предлагать конкурентные условия трудоустройства, в частности высокие зарплаты.

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По данным Жовтяка, самые высокие зарплаты сегодня предлагаются инженерам. Для отдельных специалистов работодатели готовы устанавливать заработную плату до 160 тыс. грн в месяц. Высокие зарплаты также предлагают водителям, трактористам, механикам и электрикам.

Однако важно учитывать, что речь идет именно о самых высоких зарплатах, указанных в отдельных вакансиях, а не о среднем заработке всех представителей соответствующих профессий. Фактическая оплата зависит от квалификации, опыта, сложности работы, региона и конкретного работодателя.

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Например, в вакансиях водителей уровень дохода может существенно отличаться в зависимости от категории транспортного средства, маршрутов, графика и условий перевозок. Для инженеров определяющими факторами могут быть специализация, профессиональный опыт, уровень ответственности и сложность производственных процессов.

Поэтому предложения о зарплате в 160 тыс. грн не следует воспринимать как стандартный уровень оплаты для всех инженеров в Украине. Они, прежде всего, демонстрируют, сколько отдельные предприятия готовы платить за дефицитные компетенции.

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Сколько платят в сфере недвижимости, IT и управлении персоналом

Несмотря на значительный спрос на рабочие профессии, конкурентоспособные зарплаты сохраняются и в сферах, связанных с продажами, управлением и информационными технологиями. По данным "Жовтяк", в сфере недвижимости уровень зарплат составляет около 43 тыс. грн, а в управлении персоналом – примерно 42 тыс. грн. В сфере связи и информационных технологий этот показатель составляет около 35 тыс. грн.

Профессиональная сфера Ориентировочная зарплата Недвижимость 43 000 грн Управление персоналом 42 000 грн Связь и IT 35 000 грн

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При этом разница между зарплатами в пределах одной отрасли может быть существенной. Например, в IT работают как специалисты технической поддержки, так и разработчики сложных программных продуктов. Соответственно, требования к квалификации и уровень вознаграждения могут существенно отличаться.

Аналогичная ситуация наблюдается в сфере недвижимости, где фактический доход работника может зависеть от системы оплаты, результатов продаж и комиссионного вознаграждения.

Почему в Украине возник дефицит работников

Нехватка кадров на украинском рынке труда связана с рядом факторов, которые одновременно влияют на возможности работодателей привлекать персонал. Одним из них является полномасштабная война, изменившая структуру занятости населения. Мобилизация, вынужденное перемещение граждан, выезд части населения за границу и изменения в работе предприятий повлияли на доступность трудовых ресурсов.

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Особенно сложной является ситуация для отраслей, где работники должны иметь специальную подготовку, практический опыт или соответствующие профессиональные допуски. Предприятие не всегда может быстро заменить опытного электромонтера, механика или инженера человеком без подготовки.

Для выполнения многих производственных задач необходимы профессиональные знания, опыт работы с оборудованием и соблюдение требований безопасности. В то же время восстановление поврежденной инфраструктуры, поддержание работы энергетических объектов, транспортной системы и промышленности формируют дополнительную потребность в технических специалистах.

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В результате работодатели сталкиваются с ситуацией, когда вакансии есть, но кандидатов с необходимой квалификацией недостаточно, что вынуждает предприятия пересматривать подходы к найму. Помимо повышения зарплат, они могут расширять круг потенциальных кандидатов, предлагать обучение или адаптировать условия труда.

Работодатели все чаще готовы принимать на работу людей без опыта

Еще одним изменением на рынке труда становится рост значимости переобучения и профессиональной адаптации. По словам Жовтяк, сегодня важными преимуществами кандидатов являются гибкость, мобильность, цифровые навыки и готовность осваивать новые профессии.

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Формальное образование по-прежнему важно, но не всегда является единственным определяющим критерием при трудоустройстве. Для ряда профессий работодатели могут рассматривать кандидатов из смежных сфер или тех, кто готов пройти дополнительное обучение.

Особенно актуален такой подход для производственных предприятий, логистических компаний и сферы услуг, где часть практических навыков можно освоить непосредственно на рабочем месте. В то же время это касается не всех вакансий.

Работа с электрооборудованием, сложной техникой, медицинская деятельность и ряд других профессий требуют специального образования, подтвержденной квалификации или соответствующих разрешений. Поэтому людям, планирующим сменить сферу деятельности, стоит в первую очередь оценить требования конкретных работодателей и возможности профессионального обучения.

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Кому стало проще найти работу

Отдельно директор Государственной службы занятости обратила внимание на постепенные изменения в подходах работодателей к трудоустройству различных категорий населения. В частности, рынок труда становится более открытым для ветеранов и ветеранок, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и граждан пожилого возраста.

Ранее такие категории населения могли сталкиваться с дополнительными трудностями при поиске работы. Среди них – необходимость адаптации рабочего места, отсутствие опыта в новой профессии, смена места жительства или предвзятое отношение к возрасту.

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По словам Жовтяк, государство совместно с бизнесом работает над расширением возможностей трудоустройства таких граждан. В частности, речь идет о программах профессионального обучения, поддержке работодателей и адаптации рабочих мест в соответствии с потребностями работников.

Для переселенцев важным направлением является возможность трудоустройства в новых общинах, где структура местного рынка труда может существенно отличаться от той, к которой человек привык до переезда. Для ветеранов актуальными остаются профессиональная адаптация после завершения военной службы, переквалификация и возвращение к гражданской занятости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обострился дефицит работников коммунальной сферы из-за низкой привлекательности профессий, сложности повышения зарплат, старения персонала и выезда украинцев за границу. За последние полгода возможности найма работников отрасли сократились на 20%, что дополнительно усугубило нехватку ремонтников и других технических специалистов.