Цены в Украине стремительно растут: что произошло со стоимостью основных продуктов питания

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИДания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. ВидеоДания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборахРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФОтключение света в Одессе. Иллюстративное фотоЭнергетики объявили новый график отключений света я: какой режим введут 11 ноябряПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство ПольшиФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство Польши
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Цены в Украине стремительно растут: что произошло со стоимостью основных продуктов питания

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read2 мин
2,5 т.
Жінка штовхає візок у супермаркеті
Цены на продукты в Украине заметно изменились. Иллюстрация. Источник: magnific

В октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция ускорилась до 10,9% – против 10% месяцем ранее. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц также подорожали в среднем на 1,7%, а за год – на 9,2%.

Таким образом, годовой показатель инфляции продолжил расти, что означает ускорение темпов роста потребительских цен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, опубликованные 10 ноября.

Инфляция в Украине: официальная статистика

Инфляция в Украине: официальная статистика

Как изменились цены на продукты

За последний год, по данным официальной статистики, в Украине больше всего подорожали следующие три вида продуктов:

Читайте также
Глеб ИвановГлеб Иванов
69,9 т.
Крокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого дела
69,9 т.
Крокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого дела
Александр ЛитвинАлександр Литвин
8,1 т.
Кому принадлежат квартира с бассейном и офис с крокодилом: OBOZ.UA узнал имена владельцев и точные адреса обысков по делу о защите энергетики
8,1 т.
Кому принадлежат квартира с бассейном и офис с крокодилом: OBOZ.UA узнал имена владельцев и точные адреса обысков по делу о защите энергетики
Дарина ГерцеваДарина Герцева
5,6 т.
Украинцам готовят новые льготы и компенсации за коммуналку: кто сможет получить помощь
5,6 т.
Украинцам готовят новые льготы и компенсации за коммуналку: кто сможет получить помощь
  • рыба и рыбные продукты – на 23,6%;
  • хлеб и хлебобулочные изделия – на 21,3% (из них сам хлеб – на 15,6%);
  • подсолнечное масло – на 20%.
Цены на основные продукты в Украине

Цены на основные продукты в Украине. Источник: Госстат

В то же время только для трех продуктовых групп было зафиксировано снижение цен. Это:

  • яйца – "минус" 3,6%;
  • фрукты – "минус" 2,2%;
  • масло – "минус" 1,5%.

Данные Госстата охватывают потребительские цены на товары и услуги, которые покупают домохозяйства. Расчеты не включают временно оккупированные территории и часть районов, где ведутся или велись боевые действия. Наблюдения за ценами проводят в городах, сельская местность в них не включена.

Цены на безалкогольные напитки при этом поднялись на 10,2%. А алкоголь и табак подорожали на 17,1% – в основном за счет роста цен на табачные изделия аж на 22,9%.

Как изменились цены за пределами продуктовой корзины

Что касается других потребительских цен, то Госстат в очередной раз зафиксировал удешевление одежды и обуви ("минус" 4,5% и 4,2% за год соответственно). Все остальное только дорожало. Так, услуги:

  • транспорта выросли в цене на 40,6% за год;
  • образования – на 19,8%;
  • связи – на 16,1%.

Заметно изменились и коммунальные тарифы. В частности:

  • водоснабжение подорожало на 106,5% (то есть более чем вдвое);
  • канализация – на 99,3%;
  • вывоз мусора – на 19,5%.

За прошлый год не пересматривались коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – это газ и отопление. Также не дорожала электроэнергия для бытовых потребителей

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось. Национальный банк прогнозирует, что потребительская инфляция в 2026 году составит не 10%, как заявлялось ранее, а 12,5%.

Похожие темы
Цены на продуктыРост цен в УкраинеУкраинаценыГосударственная служба статистики Украины (Госстат)продуктыинфляция
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!