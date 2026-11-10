Цены в Украине стремительно растут: что произошло со стоимостью основных продуктов питания

В октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция ускорилась до 10,9% – против 10% месяцем ранее. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц также подорожали в среднем на 1,7%, а за год – на 9,2%.

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Таким образом, годовой показатель инфляции продолжил расти, что означает ускорение темпов роста потребительских цен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, опубликованные 10 ноября.

Как изменились цены на продукты

За последний год, по данным официальной статистики, в Украине больше всего подорожали следующие три вида продуктов:

рыба и рыбные продукты – на 23,6%;

хлеб и хлебобулочные изделия – на 21,3% (из них сам хлеб – на 15,6%);

подсолнечное масло – на 20%.

В то же время только для трех продуктовых групп было зафиксировано снижение цен. Это:

яйца – "минус" 3,6%;

фрукты – "минус" 2,2%;

масло – "минус" 1,5%.

Данные Госстата охватывают потребительские цены на товары и услуги, которые покупают домохозяйства. Расчеты не включают временно оккупированные территории и часть районов, где ведутся или велись боевые действия. Наблюдения за ценами проводят в городах, сельская местность в них не включена.

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Цены на безалкогольные напитки при этом поднялись на 10,2%. А алкоголь и табак подорожали на 17,1% – в основном за счет роста цен на табачные изделия аж на 22,9%.

Как изменились цены за пределами продуктовой корзины

Что касается других потребительских цен, то Госстат в очередной раз зафиксировал удешевление одежды и обуви ("минус" 4,5% и 4,2% за год соответственно). Все остальное только дорожало. Так, услуги:

транспорта выросли в цене на 40,6% за год;

образования – на 19,8%;

связи – на 16,1%.

Заметно изменились и коммунальные тарифы. В частности:

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водоснабжение подорожало на 106,5% (то есть более чем вдвое) ;

; канализация – на 99,3%;

вывоз мусора – на 19,5%.

За прошлый год не пересматривались коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – это газ и отопление. Также не дорожала электроэнергия для бытовых потребителей

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось. Национальный банк прогнозирует, что потребительская инфляция в 2026 году составит не 10%, как заявлялось ранее, а 12,5%.