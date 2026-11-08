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Цены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровня: что происходит в супермаркетах

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
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Цены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровня
Цены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровня. Источник: Pixabay

В Украине существенно подешевели фасованные яйца. Ныне их продают в среднем по 73-76 грн/десяток, что, в зависимости от марки, сразу на 6,2-7,3 грн ниже, чем было в конце октября. В то же время, в отдельных супермаркетах можно наткнуться на гораздо более низкие цены – к примеру, в АТБ они стоят до 70 грн/десяток.

В целом, по данным "Минифина", упаковка на 10 яиц марки "Квочка" стоит 73,05 грн. А "Ясенсвит" – 76 грн.

В то же время, в отдельных сетях стоимость фасованных яиц варьируется от 68,9 до 88,5 грн/десяток:

  • Nonus: "Квочка" – 72,99 грн/десяток, "Ясенсвит" – 73,49 грн/десяток;
  • Auchan: "Квочка" – 73,1 грн/десяток;
  • "Мегамаркет": "Квочка" – 85,5 грн/десяток, "Ясенсвит" – 78,5 грн/десяток;
  • "Екомаркет": "Ясенсвит" – 73,49 грн/десяток;
  • АТБ: "Квочка" – 68,9 грн/десяток, "Ясенсвит" – 69,9 грн/десяток.

Почему цены на яйца постоянно меняются

В целом же, по словам генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлии Флеровой, резкие колебания цен на яйца всегда влекут за собой сочетание нескольких факторов, говорится в материале журнала "Наше птицеводство". Так, отметила она, речь идет о:

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  • Сезонности.

Зимой производство яиц в домохозяйствах значительно снижается. А это создает дефицит на рынке; подталкивает цены вверх. В то же время, в периоды роста предложения цена может так же быстро корректироваться вниз. Т.е., при высоком предложении яйца дешевеют.

  • Себестоимости.

"Поскольку корма формируют до 60-70% себестоимости производства яиц, какие-либо колебания стоимости зерна мгновенно влияют на рынок. То же касается энергии, которая критическая для непрерывности производства", – объяснила Флерова.

  • Экспортной активности.

Дело в том, что при открытии или активизации внешних рынков часть продукции переориентируется на экспорт. А это может сократить предложение внутри страны и дополнительно давить на цены.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, выращивание и заготовка грецких орехов на собственном подворье остается для украинских селян источником дополнительного дохода и возможностью рационально использовать осенний урожай. В зависимости от качества плодов и степени их обработки продажа очищенных ядер грецкого ореха позволяет жителям сел готовы платить за орехи от 150 до 270 грн/кг.

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