Цены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровня: что происходит в супермаркетах

В Украине существенно подорожали фасованные яйца. Ныне их продают в среднем по около 82 грн/десяток, что, в зависимости от марки, сразу на 5,6-12,2 грн выше, чем было в сентябре. В то же время, в отдельных супермаркетах можно наткнуться и на гораздо более высокие цены – к примеру, в АТБ они стоят до 85,3 грн/десяток.

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В целом, по данным "Минифина": упаковка на 10 яиц марки "Квочка" стоит 81,85 грн. А "Ясенсвит" – 81,75 грн.

В то же время, в отдельных сетях стоимость фасованных яиц варьируется от 68,9 до 88,5 грн/десяток:

Nonus: "Квочка" – 78,99 грн/десяток, "Ясенсвит" – 74,99 грн/десяток;

Auchan: "Квочка" – 84,7 грн/десяток;

"Мегамаркет": "Квочка" – 85,5 грн/десяток, "Ясенсвит" – 88,5 грн/десяток;

"Екомаркет": "Ясенсвит" – 73,5 грн/десяток;

АТБ: "Квочка" – 68,9 грн/десяток, "Ясенсвит" – 85,3 грн/десяток.

Почему цены на яйца постоянно меняются

В целом же, по словам генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлии Флеровой, резкие колебания цен на яйца всегда влекут за собой сочетание нескольких факторов, говорится в материале журнала "Наше птицеводство". Так, отметила она, речь идет о:

Сезонности.

Зимой производство яиц в домохозяйствах значительно снижается. А это создает дефицит на рынке; подталкивает цены вверх. В то же время, в периоды роста предложения цена может так же быстро корректироваться вниз. Т.е., при высоком предложении яйца дешевеют.

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Себестоимости.

"Поскольку корма формируют до 60-70% себестоимости производства яиц, какие-либо колебания стоимости зерна мгновенно влияют на рынок. То же касается энергии, которая критическая для непрерывности производства", – объяснила Флерова.

Экспортной активности.

Дело в том, что при открытии или активизации внешних рынков часть продукции переориентируется на экспорт. А это может сократить предложение внутри страны и дополнительно давить на цены.

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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подорожал картофель. Более того, в экспертных кругах прогнозируют дальнейший рост стоимости продукта.