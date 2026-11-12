Цены на важный продукт снизятся на фоне атак РФ: ждать ли дальнейшего падения стоимости

В Украине закупочные цены на подсолнечник снизились до 15-16 тыс. грн за тонну с НДС, на рынок давят российские атаки на перерабатывающие заводы, сокращение спроса на подсолнечное масло и подорожание логистики. В то же время аграрии уже собрали 10,711 млн тонн подсолнечника, но из-за дождей часть урожая остается в полях, а экспорт в Турцию и Болгарию осложняют пошлины. Сейчас цены на масло в супермаркетах колеблются от 91 до 110 грн.

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Об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины. Аналитики ожидают дальнейшего снижения цен, поскольку количество предприятий, способных закупать и перерабатывать сырье, сокращается.

Российские атаки сокращают количество покупателей подсолнечника

Одной из главных причин ухудшения ситуации на рынке стали удары по украинской перерабатывающей инфраструктуре. Если раньше российские войска преимущественно атаковали предприятия на юге страны и в портовых районах, то в течение последней недели под обстрелами оказались заводы по переработке масличных культур сразу в нескольких регионах.

В частности, повреждения зафиксировали на предприятиях в Полтавской, Винницкой, Черниговской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Часть заводов пришлось остановить, чтобы оценить нанесенный ущерб и определить сроки восстановления производства. По информации биржи, в результате атак также были жертвы среди работников отдельных предприятий.

Для аграрного рынка это означает сокращение числа потенциальных покупателей. Перерабатывающие заводы являются одним из ключевых каналов сбыта подсолнечника, поэтому остановка даже части мощностей усиливает конкуренцию между производителями за возможность продать урожай.

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Когда предприятия не могут работать на полную мощность, они сокращают закупки или пересматривают предлагаемые цены. В результате аграрии оказываются в ситуации, когда предложение сырья остается значительным, а возможности его переработки сокращаются.

Дополнительное давление на цены создает нынешняя уборочная кампания. По состоянию на 10 ноября украинские аграрии намолотили 10,711 млн тонн подсолнечника. Урожай удалось собрать с 91,6% посевных площадей, или 4,797 млн гектаров. Средняя урожайность составляет 2,23 тонны с гектара.

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В то же время завершить уборочную кампанию вовремя удалось не всем хозяйствам. Из-за затяжных октябрьских дождей часть подсолнечника до сих пор остается в полях, что создает дополнительные риски для производителей.

Дешевое пальмовое масло вытесняет украинскую продукцию

Еще одним фактором, влияющим на украинский рынок, стало сокращение международного спроса на подсолнечное масло. Причина – удешевление пальмового масла на фоне падения мировых цен на нефть. Из-за изменения ценовой конъюнктуры Индия и другие крупные импортеры наращивают закупки пальмового масла.

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Оно становится более привлекательной альтернативой для покупателей, которые могут заменять им более дорогую подсолнечную продукцию. Когда крупные импортеры сокращают закупки подсолнечного масла, перерабатывающие предприятия получают меньше заказов на готовую продукцию.

Соответственно, они не испытывают такой потребности в закупке семян, как при более активном экспортном спросе. В результате давление распространяется на всю производственную цепочку, от международных цен на масло до закупочных предложений для украинских аграриев.

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Экспорт в Турцию и Болгарию дорожает

В таких условиях одним из способов реализовать подсолнечник по более выгодной цене остается экспорт. Однако и на этом направлении украинские продавцы сталкиваются с препятствиями – прежде всего из-за таможенных ограничений и удорожания перевозок.

В частности, экспортные цены спроса на подсолнечник с поставкой в Турцию остаются на уровне 580-600 долларов за тонну. Однако беспошлинная квота на импорт 50 тыс. тонн украинского подсолнечника, по оценкам аналитиков, вероятно, уже исчерпана. Дальнейшие поставки могут осуществляться с экспортной пошлиной в размере 10%. Это условие снижает привлекательность украинской продукции для покупателей и может влиять на цены, которые экспортеры готовы предлагать производителям.

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К этому добавляется удорожание автомобильной логистики. Доставка подсолнечника в Турцию автотранспортом уже стоит 160-180 долларов за тонну. При таких расходах экспортерам сложнее обеспечивать конкурентную цену на украинское сырье.

Иная ситуация наблюдается на болгарском направлении. Цены спроса на подсолнечник с поставкой в Болгарию составляют 480-485 евро за тонну, или примерно 535-545 долларов. В то же время перевозка также дорожает по мере того, как экспортеры получают лицензии на поставку продукции в эту страну.

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Итак, даже при наличии иностранных покупателей украинские производители не всегда могут воспользоваться возможностью продать урожай по более высокой цене. Высокие транспортные расходы, ограничения на отдельных рынках и нехватка грузового транспорта сдерживают объемы экспортных операций.

Цены на масло в супермаркетах

Средняя стоимость литра, согласно этим данным, составляет около 99 грн. При этом бутылка стандартного для розничной торговли объема 850 мл в ряде сетей превышает отметку в 100 грн. По собственному анализу OBOZ.UA, 15 сентября 2026 года подсолнечное масло "Олейна" рафинированное объемом 850 мл стоит:

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"АТБ" – 89,90 грн;

"Varus" – 89,80 грн;

"Сільпо" – 103 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция ускорилась до 10,9% – против 10% месяцем ранее. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц также подорожали в среднем на 1,7%, а за год – на 9,2%.