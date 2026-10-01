Цены на популярный напиток в Украине бьют рекорды: сколько он стоит и где дороже

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоУбийство Фарион"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве ФарионВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоОстановка работы металлургических заводов грозит Украине безработицей, миграцией и удорожанием восстановительных работ – медиаОстановка работы металлургических заводов грозит Украине безработицей, миграцией и удорожанием восстановительных работ – медиа"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. ФотоНБУ выпустил новую монету 10 грн. ИллюстрацияНБУ выпустил особенные 10 грн с оригинальным дизайном: как выглядятДешевая, но очень полезная: названа недооцененная рыба, которая продлевает жизньДешевая, но очень полезная: названа недооцененная рыба, которая продлевает жизнь

Цены на популярный напиток в Украине бьют рекорды: сколько он стоит и где дороже

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 423
Иллюстрация — бариста готовит кофе
Сколько стоит кофе в Украине. Иллюстративное изображение
Источник: Unsplash

За последние 10 лет в Украине резко подорожал кофе – с 15 до 46 грн за чашку эспрессо. Цены изменились не только из-за инфляции и колебаний валютного курса внутри страны, но и из-за роста стоимости сырья на международном рынке.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Poster POS и Opendatabot, о чем сообщают СМИ. Они отмечают, что с 2017 года мировые цены на кофейные зерна выросли в 1,5–2,5 раза, кроме того, повлияли и военные риски – в августе 2026 года российские беспилотники повредили завод компании Mondelez в Сумской области, где фасовались кофе брендов Jacobs, Carte Noire

Как менялись цены на эспрессо в Украине

  • 2017 год: 15 грн.
  • 2021 год: 21 грн.
  • 2022 год: 25 грн.
  • 2023 год: 29 грн.
  • 2024 год: 35 грн.
  • 2025 год: 41 грн.
  • Сентябрь 2026 года: 46 грн
Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 10,1 т.
Один из украинских дата-центров полностью прекратил работу после российских ударов: что известно
icon 10,1 т.
Один из украинских дата-центров полностью прекратил работу после российских ударов: что известно
Мария ШевчукМария Шевчук
icon 7,7 т.
Клиенты "Укрнафты" заправили миллиард литров топлива с начала 2026 года
icon 7,7 т.
Клиенты "Укрнафты" заправили миллиард литров топлива с начала 2026 года
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 3,3 т.
"Укрзалізниця" изменила правила поездок в двух областях: как теперь будут перевозить пассажиров
icon 3,3 т.
"Укрзалізниця" изменила правила поездок в двух областях: как теперь будут перевозить пассажиров

Где в Украине самый дорогой кофе

Благодаря жесткой конкуренции и большому количеству МАФов Киев оказался лишь в середине списка с показателем 43 грн за эспрессо – на уровне Винницкой и Тернопольской областей. А самые высокие цены оказались на западе и юге:

  • Львовская и Одесская области – 52 грн;
  • Волынская область – 48 грн;
  • Днепропетровская и Донецкая области – 47 грн;
  • Закарпатская и Николаевская области – 45 грн;
  • Ивано-Франковская область – 44 грн.

В Черновицкой, Киевской, Харьковской, Херсонской и Полтавской областях за порцию эспрессо придется заплатить в среднем 40-42 грн.

Регионы с самым дешевым кофе

Самое дешевое эспрессо можно найти в Запорожской и Кировоградской областях. Кофейни в этих регионах – словно портал в 2024 год, когда за кофе можно было заплатить 35 грн. Именно столько он стоит здесь и сейчас. Также в этом рейтинге Черкасская, Ровенская, Черниговская, Хмельницкая, Житомирская, Сумская области, где чашка эспрессо стоит 36–39 грн;

Также OBOZ.UA сообщал, что в сентябре 2026 года мед нового урожая в Украине стоит около 300–600 грн за литр, тогда как год назад минимальная цена начиналась с 120 грн. Подорожание объясняют ростом себестоимости и логистических расходов, ограниченным предложением и более дорогостоящим экспортом.

Похожие темы
Цены на продуктыРост цен в Украинекофеценыпродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться