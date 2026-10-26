Цены на аренду квартир в Киеве пошли на спад: сколько теперь стоит жилье

В октябре 2026 года аренда жилья в столице пошла на спад. Теперь аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит медианно 17 тыс. грн в месяц, двухкомнатной – 25 тыс. грн, а трехкомнатной – 38,3 тыс. грн. Самое дешевое однокомнатное жилье предлагают в Деснянском районе – за 9 тыс. грн, тогда как на Печерске медианная ставка достигает 35 тыс. грн.

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Об этом свидетельствуют данные профильного портала по поиску недвижимости. Сейчас стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 17 тыс. грн в месяц – столько же, сколько и год назад. Однако за последние полгода ставка снизилась на 2%, а только за последний месяц – почти на 6%.

Двухкомнатные квартиры в столице сдают по медианной цене 25 тыс. грн в месяц. По сравнению с октябрем прошлого года этот показатель вырос на 4,2%. В то же время за последние шесть месяцев аренда такого жилья подешевела почти на 4%.

Самые значительные изменения произошли в сегменте трехкомнатных квартир. В октябре медианная стоимость их аренды составляла 38,3 тыс. грн в месяц, это на 9% меньше, чем год назад, и на 7% меньше, чем полгода назад. За последний месяц ставка снизилась еще почти на 6%.

Итак, за год больше всего потеряли в цене именно просторные квартиры. Если же сравнивать ситуацию с весной 2026 года, арендные ставки снизились во всех трех категориях жилья. На стоимость аренды влияют характеристики самих квартир, их расположение, состояние дома и готовность арендодателей конкурировать за потенциальных жильцов.

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Арендодатели хотят больше, чем платят арендаторы

Разница между ценами в объявлениях и стоимостью квартир, которые уже нашли жильцов, помогает лучше понять ситуацию на рынке. Данные сервиса по поиску квартир свидетельствуют, что медианная цена активных предложений выше оценки медианной стоимости аренды квартир, которые уже сдали.

Главные истории дня

В сегменте однокомнатных квартир медианная цена в актуальных объявлениях составляет 17 тыс. грн в месяц. Для уже сданных квартир соответствующий показатель оценивается в 15,5 тыс. грн. Для двухкомнатного жилья разница еще заметнее, 25 тыс. грн в предложениях против 21,7 тыс. грн среди квартир, которые уже нашли арендаторов.

Самый большой разрыв наблюдается в сегменте трехкомнатных квартир. Медианная цена активных объявлений составляет 38,3 тыс. грн, тогда как для сданного жилья – 30,4 тыс. грн в месяц.

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Более доступные квартиры чаще находят арендаторов и попадают в категорию уже сданного жилья. При этом разницу между показателями нельзя считать прямой скидкой, на которую владельцы соглашаются во время переговоров. Речь идет о сравнении двух разных групп квартир, которые могут отличаться по состоянию, расположению, площади и другим характеристикам.

Как быстро квартиры находят арендаторов

Несмотря на снижение стоимости аренды, столичный рынок не демонстрирует признаков исчезновения спроса. По данным ЛУН, однокомнатная квартира в Киеве находит арендатора за медианный срок в пять дней. Для двухкомнатного жилья этот показатель составляет восемь дней, а для трехкомнатного – 12 дней.

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В годовом выражении сроки сдачи квартир не изменились. Однако по сравнению с весной жилье стало быстрее находить жильцов. Полгода назад на сдачу однокомнатной квартиры требовалось семь дней, двухкомнатной – девять, а трехкомнатной – 16 дней.

В то же время последний месяц принес некоторое замедление. Если раньше однокомнатную квартиру в среднем сдавали за медианный срок в четыре дня, то теперь – за пять. Для двухкомнатного жилья показатель увеличился с шести до восьми дней, а для трехкомнатного – с десяти до 12 дней.

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Таким образом, хотя в октябре поиск арендаторов немного затянулся, в целом по сравнению с весной ситуация остается более благоприятной для владельцев квартир. Быстрее всего традиционно находят жильцов однокомнатные квартиры, тогда как более просторное жилье требует больше времени.

Почему аренда в Киеве дешевеет

На столичный рынок одновременно влияют несколько факторов, которые могут действовать в противоположных направлениях. С одной стороны, Киев остается крупным центром занятости, образования и деловой активности. Это поддерживает спрос на арендное жилье среди людей, которые работают в столице, переезжают сюда или не имеют собственной квартиры.

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С другой стороны, ситуация с безопасностью и ожидания сложного отопительного сезона могут изменить планы потенциальных арендаторов. Регулярные обстрелы, угроза длительных отключений электроэнергии и риски перебоев с коммунальными услугами могут побудить часть жителей временно уехать из города или отложить возвращение.

Как объясняет руководительница ЛУН Статистика Людмила Кирюхина, если такие решения приобретают значительный масштаб, они могут влиять на ставки аренды. В то же время ситуацию не стоит сводить только к общему снижению спроса на жилье в столице.

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Меняются и требования людей к квартирам. Помимо цены, арендаторы могут уделять больше внимания относительной безопасности района, автономности дома, стабильности отопления и водоснабжения, работе лифтов во время отключений электроэнергии и доступности укрытий.

Поэтому две квартиры со схожей площадью и стоимостью могут быть по-разному привлекательны в зависимости от условий проживания во время блэкаутов. Дом с резервным электроснабжением, стабильным отоплением или другими решениями для автономной работы может оказаться интереснее для арендатора, даже если аренда в нем стоит дороже.

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По оценке Кирюхиной, речь идет не только о возможном снижении интереса к аренде в Киеве, но и о перераспределении спроса – между столицей и другими городами, а также между разными типами жилья.

В каких домах аренда квартиры обходится дешевле всего

Стоимость аренды в Киеве существенно зависит от типа дома. По данным специалистов, самые доступные предложения обычно сосредоточены в хрущевках и панельных домах, тогда как новостройки и отдельные категории старого жилого фонда могут стоить значительно дороже.

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Однокомнатная квартира в хрущевке или панельном доме стоит в среднем 11-12 тыс. грн в месяц. В домах спецпроектов, построенных в 1991–2010 годах, аренда составляет около 14 тыс. грн. В новостройках после 2010 года цена растет до 21 тыс. грн.

Отдельную категорию составляют дореволюционные дома, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 26 тыс. грн в месяц. Такой уровень может быть связан с расположением, характеристиками конкретного жилья и особенностями зданий, однако сам возраст дома не определяет окончательную цену.

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В сегменте двухкомнатных квартир разрыв также значительный. Если в хрущевках и панельных домах медианная аренда составляет около 14 тыс. грн, то в новостройках она достигает 35 тыс. грн в месяц.

Еще большая разница заметна среди трехкомнатных квартир. В хрущевках и панельных домах медианная ставка составляет 16 тыс. грн, тогда как в новостройках после 2010 года она достигает 58 тыс. грн.

Итак, выбор типа дома может существенно повлиять на ежемесячные расходы. Для тех, кто стремится сэкономить, старый жилой фонд может быть более доступной альтернативой новостройкам. При этом при выборе важно учитывать техническое состояние дома, качество коммуникаций, наличие укрытия и возможность пользоваться основными удобствами во время отключений.

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Где в Киеве самая дорогая и самая дешевая аренда

География арендных ставок в столице остается неравномерной. Даже в пределах одного города стоимость квартир с одинаковым количеством комнат может отличаться в несколько раз в зависимости от района.

Самым дорогим районом для аренды однокомнатного жилья остается Печерский. Медианная ставка здесь составляет 35 тыс. грн в месяц. На втором месте – Шевченковский район с показателем 22 тыс. грн. Далее расположились Голосеевский район, где аренда стоит около 21 тыс. грн, и Подольский с медианной ставкой 20 тыс. грн.

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Самое доступное однокомнатное жилье можно найти в Деснянском районе. Медианная стоимость аренды здесь составляет всего 9 тыс. грн в месяц – почти вчетверо меньше, чем на Печерске.

За год аренда однокомнатных квартир в Деснянском районе подешевела на 10%. В то же время в других частях столицы зафиксирован рост: в Подольском районе ставка увеличилась на 18%, а в Шевченковском и Голосеевском – на 5%.

Разница между районами сохраняется и в сегменте более просторного жилья. Аренда двухкомнатной квартиры стоит медианно 11 тыс. грн в Деснянском районе против 45 тыс. грн в Печерском. Для трехкомнатных квартир разрыв еще больше, от 14 тыс. грн в Деснянском районе до 67,5 тыс. грн в Печерском.

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Аренда стала доступнее относительно зарплат

Несмотря на то, что аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит 17 тыс. грн в месяц, ее финансовая нагрузка на бюджет наемных работников уменьшилась. По расчетам ЛУН и Work.ua, в октябре 2026 года такая аренда эквивалентна 45% медианной зарплаты в столице.

Для сравнения, год назад на аренду однокомнатной квартиры нужно было направлять 57% медианной зарплаты, а полгода назад – 50%. Таким образом, жилье стало доступнее относительно заработков. В то же время это не означает, что аренда перестала быть значительной статьей расходов: согласно приведенным расчетам, она по-прежнему требует почти половины медианного месячного дохода.

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Кроме того, соотношение арендной платы и зарплаты не учитывает другие обязательные расходы – оплату коммунальных услуг, питание, транспорт и повседневные нужды. Поэтому реальная доступность жилья для конкретного человека зависит не только от среднерыночных показателей, но и от его дохода и состава семьи.

Выгодно ли сейчас покупать квартиру в Киеве

Еще один показатель, который позволяет оценить столичный рынок недвижимости, – соотношение стоимости покупки квартиры и дохода от ее аренды. По данным аналитиков, в октябре 2026 года цена однокомнатной квартиры в Киеве эквивалентна 14,8 года арендных платежей. За последний год этот показатель увеличился на 8%.

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Покупка квартиры стала дороже относительно потенциального дохода, который можно получить от ее сдачи в аренду. Иными словами, соотношение цены жилья и годовой арендной платы изменилось не в пользу инвестора, который рассчитывает вернуть вложенные средства благодаря доходам от аренды.

Однако этот показатель не следует воспринимать как точный срок окупаемости недвижимости. Он не учитывает расходы на ремонт, налоги, периоды простоя без арендаторов, содержание квартиры и возможные изменения цен на жилье и ставок аренды в будущем.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 23 октября 2026 года владельцы квартир, домов и нежилых помещений, сдающие недвижимость обычным физическим лицам, будут платить 5% НДФЛ и 5% военного сбора – всего 10% вместо 23%. При этом арендодатели должны самостоятельно декларировать доходы по итогам года и уплачивать налоги, а для отдельных видов доходов и ситуаций продолжают действовать другие правила налогообложения.