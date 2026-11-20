В Украине может существенно подорожать свинина – розничные цены рискуют взлететь до 300-400 грн за килограмм. Причина очередного скачка цен – новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которые угрожают сокращением поголовья и дефицитом сырья для мясоперерабатывающих предприятий.

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Об этом заявил медиа исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли" и директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко. Он считает, что с учетом внутренней себестоимости производства и ограниченного предложения свинина уже должна была бы стоить более 300 грн/кг.

Сценарий может повториться

Эксперт прогнозирует, что стоимость мяса в магазинах может закрепиться в диапазоне 300-400 грн за килограмм. Это произойдет в случае углубления дефицита, и ухудшение ситуации в отрасли может повторить кризис 2024 года. Тогда из-за вспышек АЧС производители потеряли до 40% сырьевой базы, что привело к дефициту свиней и почти двукратному росту цен как на живой вес, так и на готовое мясо.

Но если в 2024 году основные очаги были в Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, то сейчас вирус распространяется в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях и создал риски для Киевской области. Под ударом находятся как крупные комплексы, так и фермерские и частные хозяйства.

Официальная статистика насчитывает в Украине 4,2 млн свиней, однако, по отраслевым оценкам, их реальное количество составляет около 3 млн голов.

Украина будет зависеть от импорта

Восстановление поголовья после АЧС требует значительных капиталовложений, которые закладываются в будущую стоимость продукции. По словам Бабенко, воспроизводство одной свиноматки стоит более 1000 евро (для фермы на 1000 свиноматок это как минимум 1 млн евро дополнительных инвестиций). Из-за высокой стоимости перезапуска после предыдущей волны эпидемии около 25% предприятий в Полтавской, Черниговской и Киевской областях так и не возобновили работу.

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На фоне сокращения внутреннего производства Украина будет вынуждена наращивать закупки за рубежом. Если сейчас доля импортной свинины на рынке составляет менее 10%, то в случае углубления дефицита зарубежные поставки могут вырасти до 30%.

Цены на свинину в супермаркетах

По данным Госстата, средняя цена свинины в Украине в октябре составляла 233 грн/кг, но стоимость мяса существенно различалась по регионам – от 197 грн/кг в Тернопольской области до 254 грн/кг в Киеве. В супермаркетах цены существенно различаются в зависимости не только от торговой сети, но и от вида мяса – например, грудинку можно купить за:

Главные истории дня

Metro – 223,60 грн/кг;

"Фора" – 193,00 грн/кг;

Novus – 199,00 грн/кг;

Auchan – 215,90 грн/кг ;

; "Сильпо" – акционная цена 179 грн/кг (обычная цена – 229 грн/кг);

Megamarket – 239,50 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция ускорилась до 10,9% – против 10% месяцем ранее. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц также подорожали в среднем на 1,7%, а за год – на 9,2%.