Цены на куб дров перед зимой: сколько придется заплатить в 2026 году

Перед отопительным сезоном спрос на дрова в Кировоградской области вырос примерно на четверть, а в государственных лесничествах кубометр древесины стоит от 840 до 1380 грн без доставки. Анализ OBOZ.UA показывает, что у частных продавцов готовые колотые дрова могут стоить около 3-4,3 тыс. грн за заявленный кубометр/складометр, а за машину на 12 складометров с доставкой и разгрузкой просят до 60 тыс. грн.

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OBOZ.UA проанализировал актуальные предложения продавцов и объявления в интернете. Разница оказалась существенной: если покупать древесину напрямую в лесничестве и самостоятельно организовывать ее вывоз, стартовая цена значительно ниже. Зато за уже распиленные и колотые дрова, особенно с доставкой и разгрузкой, придется заплатить в разы больше.

Спрос на дрова перед зимой вырос на четверть

Показательна ситуация в Кировоградской области. В филиале "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины" сообщили, что жители региона активнее запасаются топливом в преддверии холодов. С начала 2026 года в области заготовили 128,2 тыс. кубометров дров, что на 14,1 тыс. кубометров больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время населению уже реализовали 137,7 тыс. кубометров древесины – примерно на 25% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Одной из причин такого спроса называют особенности самого региона. Кировоградская область остается сравнительно малогазифицированной, а потому немало частных домов отапливаются печами или твердотопливными котлами.

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Кроме того, на спрос влияют рост числа внутренне перемещенных лиц и стремление домохозяйств заранее создать запас топлива на случай возможных проблем в течение отопительного сезона.

От 840 до 1380 грн за куб.: сколько просят в лесничествах

В государственных лесничествах цена зависит прежде всего от группы древесины. По состоянию на начало октября в Кировоградской области установлены следующие цены с НДС:

I группа – 1380 грн/куб. м;

II группа – 1020 грн/куб. м;

III группа – 840 грн/куб. м.

Однако есть важный нюанс: речь идет о стоимости древесины с верхнего склада, то есть фактически из леса. Погрузка и доставка к дому покупателя в эту сумму не входят.

Главные истории дня

Лесничества области услуги по доставке не предоставляют, поэтому транспорт необходимо искать самостоятельно. В результате реальная сумма расходов для домохозяйства будет выше цены самого кубометра.

Рекомендуемый объем реализации составляет до 15 кубометров на одного покупателя в течение года. Например, если считать только стоимость древесины без доставки, 10 кубометров будут стоить от 8,4 до 13,8 тыс. грн в зависимости от группы.

В интернете цены совсем другие: OBOZ.UA проанализировал предложения

Цены у частных продавцов заметно отличаются от стоимости необработанной топливной древесины в лесничествах. OBOZ.UA проанализировал актуальные предложения украинских продавцов – и в отдельных случаях за один кубометр колотых дров просят около 4 тыс. грн и больше.

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Например, один из продавцов предлагает колотый дуб по 4300 грн/куб. м, тогда как дуб в чурках или метровых поленьях – по 4200 грн. Расколотые береза и ольха стоят по 3300 грн/куб. м, а в чурках или метровых поленьях – примерно по 3200 грн. Сосну предлагают дешевле: 3000 грн за кубометр колотых дров или около 2900 грн за древесину в чурках или метровых поленьях.

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В другом интернет-магазине цены на готовые дрова также находятся примерно на уровне 4000 грн за кубометр. В частности, по такой цене предлагаются дубовые дрова и дрова из граба. Таким образом, только выбор продавца и формата древесины может изменить конечную цену запаса на зиму на десятки тысяч гривен.

Машина дров может стоить до 60 тыс. грн

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Еще один распространенный вариант – заказ не отдельных кубометров, а сразу машины дров с доставкой и разгрузкой. Согласно одному из актуальных предложений, проанализированному OBOZ.UA, 12 кубометров дуба, граба или акации стоят 60 тыс. грн. Береза и ольха такого же объема обойдутся в 48 тыс. грн, а сосна – в 45 тыс. грн. При меньших объемах продавец установил следующие цены:

10 кубометров: дуб, граб и акация – 50 тыс. грн, береза и ольха – 40 тыс. грн, сосна – 38 тыс. грн;

дуб, граб и акация – 50 тыс. грн, береза и ольха – 40 тыс. грн, сосна – 38 тыс. грн; 8 кубометров: дуб, граб и акация – 42 тыс. грн, береза и ольха – 33 тыс. грн, сосна – 31 тыс. грн;

дуб, граб и акация – 42 тыс. грн, береза и ольха – 33 тыс. грн, сосна – 31 тыс. грн; 6 кубометров: дуб, граб и акация – 33 тыс. грн, береза и ольха – 27 тыс. грн, сосна – 25 тыс. грн.

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В данном случае продавец указывает, что доставка и разгрузка уже включены в стоимость. Именно поэтому напрямую сравнивать такие предложения с ценами лесничеств некорректно: покупатель платит не только за саму древесину, но и за ее подготовку и логистику.

Например, 12 кубометров твердых пород за 60 тыс. грн – это в среднем около 5 тыс. грн за кубометр с учетом заявленных продавцом сопутствующих услуг. Для сосны такой же объем обходится в среднем по 3750 грн.

Что предлагают на сайтах объявлений

Еще более широкий диапазон можно увидеть на онлайн-площадках объявлений. Там OBOZ.UA нашел предложения примерно от 1265 до 3000 грн, однако указанная рядом с объявлением сумма далеко не всегда означает стоимость одного стандартного кубометра.

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Например, среди актуальных объявлений есть колотые дрова из дуба, клена, ясеня и акации по цене 3000 грн. В другом предложении дубовые и грабовые дрова продавец выставил по цене 1265 грн, еще в одном – дрова оптом и в розницу предлагают по 2500 грн.

Есть также объявления с ценами около 2000–3000 грн, а самые дешевые предложения могут касаться производственных остатков или бывшей в употреблении древесины. Например, на одном из скриншотов сухие остатки производства выставлены по цене 500 грн, а порезанные дрова – по 800 грн.

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Поэтому ориентироваться только на цифру в объявлениях не стоит. Перед заказом нужно уточнять, на какой именно объем указана цена, какова влажность древесины, колота ли она, как уложена, а также входят ли в стоимость доставка и разгрузка.

В продаже можно встретить понятия "кубометр", "складометр", "насыпной куб" и т. п., и фактическое количество древесины в них различается. Когда дрова сложены штабелем, между поленями остается воздух. Если же их просто насыпают в кузов, пустого пространства становится еще больше. Поэтому покупателю стоит не просто спрашивать "сколько стоит куб", а уточнять способ измерения объема.

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Как купить дрова непосредственно в лесничестве

В Кировоградской области топливную древесину можно приобрести в 22 лесничествах, входящих в состав Оникиевского и Чернолесского надлесничеств. Для покупки необходимо обратиться в лесничество с паспортом и РНОКПП, оформить договор, получить счет и оплатить его. После этого с представителями лесничества согласовывается время и место получения древесины.

Также заказ можно оформить через государственный онлайн-магазин "ДроваЕ". Из-за высокого сезонного спроса древесину могут выдать не сразу. Срок ожидания зависит от наличия нужной группы дров и очереди покупателей. Лесники также призывают население не создавать избыточных запасов и покупать столько древесины, сколько реально необходимо для отопления домохозяйства.

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Покупателей предупредили о мошенниках

Повышенный спрос на топливо традиционно создает возможности и для мошенников. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников лесничеств, предлагать древесину по привлекательной цене и требовать предоплату на личную банковскую карту.

Поэтому перед переводом денег стоит проверить продавца и условия заказа. Если речь идет о приобретении древесины через государственные лесничества, оплату следует производить по официально выставленному счету, а не переводить средства физическому лицу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году домохозяйства с печным отоплением могут получить субсидию на твердое топливо, расчетная стоимость которой составляет до 9 205,14 грн за две тонны, а помощь на сжиженный газ в зависимости от количества жильцов рассчитывается в пределах от 920,52 до 1 841,04 грн. Выплата назначается один раз в календарный год, автоматически она не продлевается.