В Украине с начала ноября оптовый бензин подешевел на 13,70 грн/л, а дизель – на 12,38 грн/л, тогда как на АЗС цены снизились на 3,58 грн/л и 3,75 грн/л соответственно. Однако, по словам экспертов, это еще не конец, ведь уже на следующей неделе топливо может подешеветь снова, а большинство сетей АЗС, по прогнозу, перейдут на двузначные цены на дизель.

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Об этом рассказал эксперт рынка нефтепродуктов и директор "Консалтинговой группы А-95". По его словам, нынешняя ситуация дает основания ожидать, что снижение цен постепенно охватит еще больше автозаправочных сетей.

Бензин и дизель в Украине продолжают дешеветь

Снижение стоимости топлива на украинском рынке началось 4 ноября. С тех пор оптовые цены продемонстрировали существенную отрицательную динамику: бензин подешевел на 13,70 грн за литр, а дизельное топливо – на 12,38 грн за литр.

По имеющимся рыночным данным, оптовая стоимость бензина снизилась до 73,79 грн/л, а дизеля – до 88,31 грн/л. Закупочная цена топлива для операторов рынка заметно снизилась, создав предпосылки для дальнейшего пересмотра розничных цен.

Однако важно учитывать, что оптовый и розничный рынки реагируют на изменения не одновременно. АЗС закупают топливо по разным контрактам, имеют запасы, расходы на логистику, хранение и содержание инфраструктуры. Поэтому даже существенное удешевление в опте не означает, что на заправках ценники изменятся на аналогичную сумму уже на следующий день.

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Именно этим можно объяснить разницу между масштабами падения оптовых и розничных цен. Если на оптовом рынке бензин и дизель потеряли более 12 грн/л, то на АЗС снижение пока что составляет 3,58 грн/л и 3,75 грн/л соответственно.

Однако такая разница оставляет пространство для дальнейшего удешевления. Если закупочные цены продолжат двигаться вниз, сети получат дополнительные возможности для пересмотра стоимости топлива на стелах.

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Оптовые цены могут упасть еще сильнее

Самое важное в нынешней ситуации – то, что оптовый рынок пока не демонстрирует признаков завершения удешевления. Напротив, предложения поставщиков свидетельствуют о возможности дальнейшего снижения стоимости топлива уже в ближайшее время.

В частности, бензин с доставкой на следующей неделе уже можно приобрести примерно за 65-66 грн/л. Дизельное топливо в приграничных регионах предлагают по 82-85 грн/л. Такие предложения могут стать дополнительным фактором давления на розничные цены. Ведь если сети смогут закупать ресурс дешевле, у них появится возможность постепенно перенести это удешевление на конечных потребителей.

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Особенно показательна ситуация с дизельным топливом. По оценкам участников рынка, большинство украинских сетей АЗС уже продают дизель дешевле 100 грн/л. Ожидается, что на следующей неделе к этому уровню могут вернуться и те операторы, которые пока сохраняют трехзначные ценники.

На АЗС уже переписали ценники: что будет дальше

В отличие от оптового рынка, где падение стоимости оказалось значительно масштабнее, розничные сети пока снижают цены постепенно. С начала соответствующего периода бензин на АЗС подешевел в среднем на 3,58 грн/л, а дизель – на 3,75 грн/л.

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Для автомобилистов это уже означает некоторую экономию при заправке. Например, если залить 50 литров топлива, разница по сравнению с прежней стоимостью составит примерно 179 грн для бензина и 188 грн для дизеля. Однако потенциал для дальнейшего снижения сохраняется. Розничные цены еще не полностью отразили изменения, произошедшие в оптовом сегменте. Поэтому следующая неделя может принести автомобилистам новые ценовые корректировки.

Больше всего внимания сейчас привлекает дизельное топливо, поскольку часть сетей уже вернулась к двузначным ценам. Если тенденция сохранится, вскоре такие ценники могут стать привычными практически для всех крупных операторов.

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В то же время не стоит ожидать, что все АЗС одновременно снизят стоимость до уровня оптовых предложений. На конечную цену влияют налоги, логистика, расходы на обслуживание заправок, конкуренция между операторами и условия закупки.

На SOCAR еще можно найти дизель по 109 грн/л

На фоне общего удешевления топлива особенно заметны отдельные премиальные предложения. В частности, на заправках SOCAR еще можно встретить фирменное нанодизельное топливо по цене 109 грн/л.

Для сравнения, даже если ориентироваться на оптовую стоимость дизеля в приграничных регионах на уровне 82-85 грн/л, разница с премиальным розничным предложением SOCAR составляет 24-27 грн на каждом литре. Вместе с тем эти показатели нельзя напрямую сравнивать, поскольку оптовая цена не включает все расходы и наценки, формирующие конечную стоимость на АЗС.

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Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от того, сохранится ли снижение оптовой стоимости. Нынешние предложения бензина по 65-66 грн/л и дизеля по 82-85 грн/л свидетельствуют, что потенциал для корректировки розничных цен еще есть.

Если такие условия закупки станут доступны большему числу операторов, конкуренция между сетями может усилиться. АЗС, которые первыми снизят цены, получат дополнительное преимущество в борьбе за клиентов, особенно на фоне того, что водители все внимательнее сравнивают стоимость топлива.

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Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, сейчас крупные сети продают бензин по цене 83-87,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol, SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС "Фактор.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, во всем мире резко растут цены на дизельное топливо, что нанесло ощутимый удар по аграрному сектору в самых разных уголках планеты, поскольку именно дизель – одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей. Поэтому человечество может столкнуться с глобальной волной подорожания основных продуктов питания.