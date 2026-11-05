Это рекорд за 17 лет: в Украине изменилась ситуация с проблемными кредитами

Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 октября 2026 года составила 11,5% – это самый низкий показатель с октября 2009 года, а с начала года NPL сократились на 2,5 процентного пункта. В то же время кредитный портфель банков вырос на 20,5% – до 1,639 трлн грн, а наибольшая доля проблемных займов по-прежнему приходится на государственные банки, где она достигает 16,5%.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. Регулятор отмечает постепенное улучшение качества кредитного портфеля банков, которое продолжается после резкого ухудшения ситуации в начале полномасштабной войны.

Доля проблемных кредитов в Украине снизилась до 11,5%

Неработающими кредитами (NPL, Non-Performing Loans) называют займы, по которым заемщик не выполняет должным образом свои обязательства перед банком. Речь идет, в частности, о кредитах, платежи по которым просрочены на значительный срок или возврат которых стал маловероятным.

Для банков доля таких активов является важным показателем финансового состояния. Высокий уровень проблемной задолженности может ограничивать возможности кредитования, создавать дополнительную нагрузку на капитал и заставлять финансовые учреждения формировать резервы под возможные убытки.

По состоянию на 1 октября 2026 года доля NPL в банковском секторе Украины составила 11,5%. Показатель остался на том же уровне, что и в предыдущем месяце, и стал самым низким за 17 лет. С начала 2026 года доля неработающих кредитов уменьшилась на 2,5 процентного пункта.

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Если сравнивать с мартом 2022 года, когда после начала полномасштабного вторжения кредитные риски резко выросли, сокращение составило 15,1 процентного пункта. Таким образом, банковская система постепенно восстанавливает качество кредитного портфеля после значительного ухудшения ситуации в первый год войны.

Банки наращивают кредитование, а проблемные долги сокращаются

Одной из ключевых тенденций 2026 года стал одновременный рост общего объема кредитов и сокращение неплатежной задолженности. За девять месяцев года общий объем кредитов в банковской системе увеличился на 278,8 млрд грн, или на 20,5%. На 1 октября он достиг 1,639 трлн грн.

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В то же время объем неработающих кредитов сократился на 1,5 млрд грн, или на 0,8%, – до 187,8 млрд грн. Доля проблемной задолженности уменьшается не только за счет сокращения ее абсолютного объема.

Важную роль играет также увеличение общего кредитного портфеля: новые займы, которые имеют более высокое качество, расширяют его объем и снижают относительную долю старых проблемных активов. В Национальном банке объясняют положительную динамику именно ростом кредитования за счет новых займов более высокого качества, а также урегулированием старых проблемных долгов.

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Проблемные кредиты бизнеса и населения: что изменилось

Снижение доли неработающих кредитов происходит как в сегменте физических лиц, так и среди корпоративных заемщиков. Однако темпы сокращения различаются.

За девять месяцев 2026 года доля проблемных кредитов физических лиц уменьшилась на 1,2 процентного пункта – до 9,6%. В корпоративном секторе динамика была еще заметнее. Доля NPL бизнеса сократилась на 3,3 процентного пункта и составила 13,7%.

Таким образом, проблемная задолженность предприятий остается выше, чем у населения. Бизнес-сегмент все еще сталкивается с более значительными кредитными рисками, хотя ситуация постепенно улучшается. Снижение показателя может быть связано с несколькими процессами – погашением старых обязательств, реструктуризацией долгов, списанием проблемных активов и увеличением объемов нового кредитования.

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В государственных банках проблемных кредитов больше всего

Несмотря на общее сокращение доли неработающих кредитов, ситуация в разных группах банков остается неодинаковой. Самый высокий уровень NPL по состоянию на 1 октября 2026 года зафиксировали в государственных банках. Доля проблемных займов в них составляла 16,5%.

В частных украинских банках показатель был значительно ниже – 7,5%. Лучшие показатели продемонстрировали банки с иностранным капиталом, где доля неработающих кредитов составляла 4,9%. Таким образом, государственные банки несут наибольшую нагрузку в виде проблемной задолженности. Их показатель более чем втрое превышает уровень банков с иностранным капиталом.

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В то же время Национальный банк сообщает, что доля NPL сократилась во всех группах банков. Это означает, что положительная тенденция охватывает не только отдельные финансовые учреждения, но и весь банковский сектор.

Как менялась ситуация с проблемными кредитами

В начале полномасштабного вторжения качество кредитных портфелей украинских банков существенно ухудшилось. Война привела к разрушению предприятий, потере доходов заемщиками, нарушению логистики и значительному росту экономической неопределенности. В первый год полномасштабной войны уровень дефолтов по кредитам достиг примерно 20%, а доля неработающих займов в банковском портфеле выросла до 39,1%.

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Значительная часть кредитов перестала обслуживаться должным образом. Для банков такая ситуация создавала серьезные риски и ограничивала возможности финансировать новые проекты и потребности населения. Однако с середины 2023 года показатель NPL начал постепенно снижаться. Банки работали над урегулированием проблемной задолженности, а экономическая активность постепенно восстанавливалась.

Дополнительным фактором стало списание старых неработающих активов. В декабре 2025 года государственные банки списали более 170 млрд грн такой задолженности, это также способствовало существенному уменьшению доли проблемных кредитов в банковской системе.

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Важно понимать, что списание кредитов не означает автоматического возврата денег банку. Оно может предусматривать исключение безнадежной задолженности из баланса финансового учреждения, что влияет на статистический показатель NPL.

Что означает рекордное снижение NPL для банков и экономики

Снижение доли неработающих кредитов является позитивным сигналом для банковской системы. Чем меньше проблемных активов у финансовых учреждений, тем ниже потенциальная нагрузка на их капитал и тем больше возможностей для развития кредитования.

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Рост кредитного портфеля на 20,5% за девять месяцев 2026 года также свидетельствует об активизации финансового сектора. Банки продолжают выдавать новые займы, а доля кредитов, которые не обслуживаются, постепенно сокращается.

В то же время рекордно низкий показатель NPL не означает, что все проблемы банковского сектора уже решены. Доля неработающих кредитов в государственных банках остается значительной, а в корпоративном сегменте уровень проблемной задолженности выше, чем по кредитам населению.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине вступил в силу новый цифровой механизм, позволяющий автоматически снимать арест с банковских счетов должников сразу после полного погашения задолженности в исполнительном производстве. Теперь гражданам больше не нужно лично обращаться к государственному или частному исполнителю и подавать справки об оплате.