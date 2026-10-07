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"Это не спор об имуществе": "Бориваж" был захвачен силой всего через неделю после возвращения владельцу

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 2,6 т.
"Это не спор об имуществе": "Бориваж" был захвачен силой всего через неделю после возвращения владельцу
"Терминал "Бориваж"

7 октября на Одесщине около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал "Бориваж" – всего через неделю после того, как владелец, ООО "Агротерминал Логистик", вернул его себе во исполнение решения суда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООО "Агротерминал Логистик".

29 сентября терминал возвращали по процедуре: на основании решения суда, вступившего в законную силу, с участием Государственной службы охраны и под надзором более сотни правоохранителей. Работникам бывшего арендатора дали время спокойно собрать вещи.

7 октября все выглядело иначе. По данным владельца, нападавшие имели огнестрельное и холодное оружие, протаранили ворота грузовиком и жестоко избили охрану арматурой. По меньшей мере одного охранника госпитализировали в тяжелом состоянии.

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"Это не спор об имуществе, а силовой захват. Неделю назад мы вернули терминал по решению суда – спокойно, без всякого насилия, под надзором более сотни правоохранителей. Сегодня решение суда просто перечеркнули силой", – заявил директор ООО "Агротерминал Логистик" Александр Иртюго.

После захвата на территорию прибыл Сергей Фролов – почетный гендиректор ООО "Терминал "Бориваж", которое ранее арендовало комплекс, и давний бизнес-партнер Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. По данным владельца, он занял рабочее место директора. В компании убеждены, что нападение совершили в интересах менеджмента бывших владельцев "ПриватБанка".

Терминал принадлежит ООО "Агротерминал Логистик" с 2016 года. 30 июня 2026 года Хозяйственный суд города Киева по делу №910/11034/24 (910/14853/25) признал недействительным договор аренды с ООО "Терминал "Бориваж" и обязал компанию вернуть имущество. 17 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил решение без изменений – оно вступило в законную силу и обязательно к исполнению. Текст решения по ссылке.

На место штурма вызвали патрульную полицию и спецподразделение КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия). Но, как утверждают в компании, нападавших так никто и не остановил.

"По нашей информации, нападение осуществляли люди из охранной компании "Самсон". Нам известно о связях этой компании с руководством областной полиции, и мы не исключаем, что именно этим объясняется бездействие правоохранителей. Требуем, чтобы ГБР проверило эти обстоятельства, а нападавшие и те, кто их организовал, понесли ответственность", – подчеркнул Александр Иртюго.

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