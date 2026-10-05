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Это должны сделать все "ФОПы" в Украине: установить крайние сроки в октябре

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
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Иллюстрация - бухгалтер проводит расчеты на калькуляторе
"ФОПам" напомнили о налоговых обязательствах в октябре. Иллюстрация. Источник: Freepik

В октябре 2026 года украинские физические лица-предприниматели ("ФОП") должны выполнить ряд обязательных финансовых и отчетных требований перед Государственной налоговой службой. В частности, предпринимателям необходимо уплатить налоги за третий квартал, а также подать регулярную и новую отчетность.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович. Он указал основные сроки и налоговые обязательства для всех групп предпринимателей.

"ФОП" 1-й и 2-й групп

  • ЕСВ за III квартал (5 707,02 грн) – уплатить до 19 октября.
  • Военный сбор за октябрь (864,70 грн) – уплатить до 20 октября.
  • Единый налог за октябрь:
    • для 1-й группы (332,80 грн) – до 20 октября;
    • для 2-й группы (1 729,40 грн) – до 20 октября.

Важно учесть: уплата военного сбора и единого налога для ФЛП 1-й и 2-й групп, зарегистрированных на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных территориях, остается добровольной.

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"ФОП" 3-й группы

  • ЕСВ за III квартал (5 707,02 грн) – уплатить до 19 октября.
  • Декларация плательщика единого налога за 9 месяцев (5%) – подать до 9 ноября.
  • Единый налог (5% от дохода за III квартал) – уплатить до 19 ноября.
  • Военный сбор (1% от дохода за III квартал) – уплатить до 19 ноября.

"ФОП" с наемными работниками и выплатами физическим лицам

  • Налоговый расчет (объединенный отчет) за III квартал – подать до 9 ноября.
  • Новая отчетность для работодателей – "Отчет о начислении, расчете и уплате взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью". Его обязаны подать все предприниматели, имеющие наемных работников. Крайний срок подачи за I, II и III кварталы 2026 года – до 9 ноября.

Для осуществления налоговых платежей без комиссий эксперт рекомендует использовать предпринимательский счет в Monobank, где обслуживание, платежи по реквизитам и снятие наличных (до 50 тыс. грн в месяц) предоставляются бесплатно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, заместитель министра финансов Светлана Воробей назвала неизбежным введение НДС для украинских индивидуальных предпринимателей. По ее словам, отмена этой налоговой льготы является обязательным условием западных партнеров и необходима для гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

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