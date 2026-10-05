Это должны сделать все "ФОПы" в Украине: установить крайние сроки в октябре

В октябре 2026 года украинские физические лица-предприниматели ("ФОП") должны выполнить ряд обязательных финансовых и отчетных требований перед Государственной налоговой службой. В частности, предпринимателям необходимо уплатить налоги за третий квартал, а также подать регулярную и новую отчетность.

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Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович. Он указал основные сроки и налоговые обязательства для всех групп предпринимателей.

"ФОП" 1-й и 2-й групп

ЕСВ за III квартал (5 707,02 грн) – уплатить до 19 октября .

– уплатить до . Военный сбор за октябрь (864,70 грн) – уплатить до 20 октября .

– уплатить до . Единый налог за октябрь:

для 1-й группы ( 332,80 грн ) – до 20 октября ;

) – до ;

для 2-й группы (1 729,40 грн) – до 20 октября.

Важно учесть: уплата военного сбора и единого налога для ФЛП 1-й и 2-й групп, зарегистрированных на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных территориях, остается добровольной.

"ФОП" 3-й группы

ЕСВ за III квартал (5 707,02 грн) – уплатить до 19 октября .

– уплатить до . Декларация плательщика единого налога за 9 месяцев (5%) – подать до 9 ноября .

– подать до . Единый налог (5% от дохода за III квартал) – уплатить до 19 ноября .

– уплатить до . Военный сбор (1% от дохода за III квартал) – уплатить до 19 ноября.

"ФОП" с наемными работниками и выплатами физическим лицам

Налоговый расчет (объединенный отчет) за III квартал – подать до 9 ноября .

– подать до . Новая отчетность для работодателей – "Отчет о начислении, расчете и уплате взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью". Его обязаны подать все предприниматели, имеющие наемных работников. Крайний срок подачи за I, II и III кварталы 2026 года – до 9 ноября.

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Как уже сообщал OBOZ.UA, заместитель министра финансов Светлана Воробей назвала неизбежным введение НДС для украинских индивидуальных предпринимателей. По ее словам, отмена этой налоговой льготы является обязательным условием западных партнеров и необходима для гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.